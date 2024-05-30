14:11 (мск), источник: © РИА Новости

В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Свыше девяти тысяч человек в 22 населенных пунктах остались без света на юге Красноярского края из-за сильных порывов ветра, прокуратура контролирует восстановление электроснабжения, сообщает региональное ведомство.

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В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света | Источник: © РИА Новости

Ранее МЧС по Красноярскому краю передавало штормовое предупреждение. В центральных и южных районах Красноярского края было усиление ветра 15−20 м/с, местами 25 м/с и более, также передавали сильные дожди, ливни, грозы, град.

«В результате этого произошло отключение электричества на территории 22 населенных пунктов в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах. Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тысяч человек. Пострадавших нет. В настоящее время сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что поставила на контроль вопрос о перерасчёте платежей за временное ограничение электроэнергии. Также прокуратура даст оценку соблюдению сроков устранения аварийной ситуации и содержанию объектов электросетевого хозяйства.

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