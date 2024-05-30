В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света

Ранее МЧС по Красноярскому краю передавало штормовое предупреждение. В центральных и южных районах Красноярского края было усиление ветра 15−20 м/с, местами 25 м/с и более, также передавали сильные дожди, ливни, грозы, град.
«В результате этого произошло отключение электричества на территории 22 населенных пунктов в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах. Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тысяч человек. Пострадавших нет. В настоящее время сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что поставила на контроль вопрос о перерасчёте платежей за временное ограничение электроэнергии. Также прокуратура даст оценку соблюдению сроков устранения аварийной ситуации и содержанию объектов электросетевого хозяйства.