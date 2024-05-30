Биолог рассказал, какие овощи не стоит сажать по соседству

«Нежелательно сажать рядом культуры одного семейства, потому что у них одни и те же вредители и болезни. Например, пасленовые — картофель, баклажаны, перец, томаты. Нужна какая-то хотя бы небольшая пространственная изоляция. Не надо забывать и про переопыление некоторых культур. Например, ни в коем случае не рекомендую даже на одном участке сажать сладкий и горький перец. Сладкий перец будет горьким, а горький не будет иметь остроты», — рассказал Наполов.
По его словам, если кто-то использует свои семена и близко посадит кабачки, тыкву, патиссоны, то они перепылятся, и на следующий год будет что-то среднее между этими культурами.
«Или, например, салат очень любят слизни. И рядом с ним нежелательно сажать те культуры, которые также поражаются слизнями. Не стоит также сажать картофель рядом с луком, петрушкой, укропом, другой зеленью, поскольку картофель один, а чаще два раза за сезон, обрабатывают ядохимикатами против колорадского жука. Все остальное сажать рядом можно», — добавил биолог.
Также он обратил внимание, что в теплице соседство культур обостряется. Однако, например, огурцы и томаты не сочетаются друг с другом.
«Так вот, эти культуры в теплице абсолютно не сочетаются друг с другом. Огурцы любят высокую температуру и провоцируют высокую влажность. Им нужно хорошее азотное питание. А томатам, которые тоже любят тепло, высокая влажность воздуха противопоказана. И это растение любит в почве фосфор и кальций. Поэтому если вы выращиваете их в одной теплице, желательно хотя бы пленкой отделить их друг от друга, при этом огурцы посадить дальше от входа», — посоветовал Наполов.
С огурцами, по его словам, можно спокойно сажать капусту, лук, салат. Рядом с томатами хорошо растет перец.
«Теплицу лучше всего размещать с севера на юг. Можно под углом 45 градусов. Если это невозможно, размещайте теплицу с южной стороны от построек и высоких деревьев, чтобы растения получали больше света. Низкорослые растения старайтесь сажать с южной стороны теплицы», — добавил биолог.
11 мая врач-кардиолог, к. м. н., директор научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ Андрей Гаранин перечислил методы профилактики «дачного» инфаркта. В частности, по его словам, заниматься физической работой допустимо только при нормальных показателях артериального давления и не ранее чем через полтора-два часа после приема пищи и лекарств. Прекращать физическую нагрузку необходимо до наступления усталости, одышки.