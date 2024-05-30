В ЛНР объявили предупреждение из-за ливней, града и ветра на 31 мая

«Утром, днем 31 мая по территории Луганской Народной Республики ожидается комплекс неблагоприятных явлений: местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Ведомство предупредило жителей о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с сильными порывами ветра. В частности, возможны обрывы линий электропередачи, аварии в системах связи и телекоммуникаций. Кроме того, могут быть повреждены крыши зданий и сооружений, упасть деревья, рекламные щиты и слабо закрепленные конструкции. Работа экстренных и аварийных служб также будет осложнена.