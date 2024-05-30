16:36 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР объявили предупреждение из-за ливней, града и ветра на 31 мая

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Луганской Народной Республике (ЛНР) на 31 мая из-за ожидаемых дождей, гроз, града и ветра до 20 м/с, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

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Источник: AP 2023

«Утром, днем 31 мая по территории Луганской Народной Республики ожидается комплекс неблагоприятных явлений: местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство предупредило жителей о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с сильными порывами ветра. В частности, возможны обрывы линий электропередачи, аварии в системах связи и телекоммуникаций. Кроме того, могут быть повреждены крыши зданий и сооружений, упасть деревья, рекламные щиты и слабо закрепленные конструкции. Работа экстренных и аварийных служб также будет осложнена.

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