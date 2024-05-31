Тяжелое начало лета для россиян: точный прогноз погоды на июнь 2024 года

Согласно прогнозам синоптиков, конец мая и начало лета 2024 года может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Причем в первый месяц лета прогнозируется не только палящий зной, но и большое количество ливней и мощных ураганов. Подробнее о том, какая погода ожидается на территории России в июне 2024 года, — в материале «Известий».
Прогноз погоды на месяц, на июнь 2024-го, в Сочи, Анапе и Крыму
Несмотря на резкое и неожиданное похолодание в середине мая, лето 2024 года будет довольно жарким. По прогнозам синоптиков, наиболее сильно воздух прогреется по всей стране уже в июне. Ожидается, что в первый месяц лета температура поднимется на семь градусов выше обычных показателей. По словам метеорологов, такое повышение температурного фона обусловлено влиянием мощного природного явления, Эль-Ниньо. Это изменение температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которое может менять климат по всему миру, вызывая жару и засуху.
При этом в Южном федеральном округе резких перепадов температур в июне не ожидают. В Сочи средняя температура воздуха в первой половине июня днем составит 24 градуса тепла, ночью — около +19 градусов. Причем первая неделя лета будет дождливой, что важно учитывать отдыхающим. В конце месяца средняя дневная температура будет около 26 градусов тепла, а в ночное время не опустится ниже +20 градусов.
В Анапе ситуация с погодой сложится похожим образом. В первой половине июня температура воздуха днем будет около +23 градусов в тени, ночью — от +18 до +20 градусов. В первые две недели будет несколько дождливых дней, а весь остальной месяц — солнечно. В конце июня воздух прогреется до +25 градусов днем и до +21 градуса ночью.
В Крыму климат также будет теплым и комфортным. В начале месяца температура днем не поднимется выше +27 градусов, ночью — выше +23 градусов, а во второй половине — до +30 градусов днем и до +25 градусов ночью. Синоптики прогнозируют дождливое начало первого месяца лета и большое количество ясных дней к его концу.
Прогноз погоды на июнь 2024 года в Москве
Сильный зной накроет территорию Центрального федерального округа в предстоящем июне даже по сравнению с жарким маем. В Москве и Московской области ожидается до +35 градусов в тени. При этом, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на Русской равнине в июне 2024-го может произойти и сильное понижение температурного фона. Но осадков в виде снега ждать точно не придется.
«Таких обрушений температуры, как в начале мая 2024-го, конечно же, уже не будет. Падение температуры до +17… +18 градусов в июне — это еще возможно, но ниже — точно нет», — сообщил метеоролог.
В Москве средняя температура в июне составит около 20 градусов тепла днем и +17 градусов ночью. Июнь в столице будет дождливым. Синоптики прогнозируют в среднем в июне 13 дождливых и 10 ясных дней в Москве. Туристам важно учитывать возможные резкие погодные изменения, собирая чемодан в поездку.
В Московской области первый месяц лета будет немного теплее. Днем будет около 22 градусов тепла, ночью — от +12 до +17 градусов.
Погода на месяц: прогноз на июнь в Санкт-Петербурге
Средняя дневная температура в Санкт-Петербурге в июне составит примерно 17 градусов тепла, ночью — около +12 градусов. В начале лета в городе увеличивается количество циклонов, а значит и число дождей с порывами холодного ветра. В этот период на территории Северной столицы прогнозируют 14 дождливых дней, 11 облачных и 10 ясных. Конец первого летнего месяца будет немного теплее. Средняя дневная температура составит +20 градусов, а ночная — до +14 градусов.
В Ленинградской области средняя температура в июне днем будет примерно +18 градусов, ночью — от 10 до 14 градусов тепла. Показатели будут незначительно отличаться от погодных условий в Санкт-Петербурге. Максимальная температура в конце июня днем составит +21 градус, а в самые теплые ночи температура в Ленобласти будет около 17 градусов тепла.
Температура воды в Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском морях
Вода в Черном море прогреется до температуры в +20 градусов только к середине июня, заявили синоптики. А наиболее комфортным для купания море станет к концу месяца.
«Врачи говорят, что если температура воды +22 градуса и выше, то ребенок может комфортно себя чувствовать в море. Вот это пороговое значение мы берем. Такая температура — +22 градуса — будет к середине месяца, в четвертую пятидневку июня», — отметил Роман Вильфанд.
Гораздо быстрее прогреется Азовское море, ведь по сравнению с Черным в нем меньше подводных течений, а его средняя глубина составляет всего семь метров. Вода здесь станет комфортной температуры для купания уже в начале первого летнего месяца, прогревшись до +23 градусов, а в конце июня — до +28 градусов.
Каспийское море в июне будет уже достаточно теплым, особенно у побережья. Температура воды будет колебаться от +18 до +24 градусов. К началу июля море прогреется до +26 градусов, если количество дождливых дней будет минимальным.
Отдыхающие на берегу Балтийского моря насладиться теплой морской водой не смогут: море прогреется до +17 градусов максимум. Наиболее комфортной для плавания Балтика станет только к середине августа.