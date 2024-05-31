Дома россиян предложили оборудовать погодными датчиками

Такие датчики устанавливаются на систему отопления домов, реагируют на температуру атмосферы и в зависимости от этого регулируют мощность обогрева, позволяя избегать лишних энерготрат, пояснил экономист Андрей Лобода. По его словам, технология может себя окупить за три-пять лет.
«Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться», — заявили «Известиям» в министерстве.
В ведомстве добавили, что основная задача такого регулирования — поддержание оптимального соотношения между комфортным микроклиматом зданий и экономичным расходом топлива. Оборудование многоквартирных домов такими датчиками реализуется в совокупности с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), пояснили там.
«Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%. Площадь многоквартирных домов с АИТП в 2022-м выросла на 2,8% (с 1,18 до 1,21 млрд кв. м) по сравнению с 2021-м. Вместе с тем доля МКД, оборудованных АИТП, от общего количества зданий составляет всего 12,7%», — рассказали в Минэкономразвития.
По оценкам министерства, ежегодно необходимо оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами 18 млн кв. м площади МКД, что потребует порядка 5,8 млрд рублей.
«Известия» направили запросы в Минэнерго и Минстрой, а также в энергосбытовые компании.