10:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли использовать гербициды сплошного действия на огороде?

Эксперт объяснил, почему от тотального выжигания лучше все-таки воздержаться.

Источник: РИА "Новости"

Гербициды неслучайно делятся именно на препараты сплошного и селективного (выборочного) действия. Первые уничтожают абсолютно все, на что попадут, вторые —определенные виды растений (хотя почти в половине случаев, увы, эта избирательность — фикция). Поэтому все зависит от той цели, которую вы перед собой ставите. Хотя, когда речь заходит о гербицидах сплошного действия, ее лучше сформулировать поточнее. Почему? Разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— Огород, даже самый маленький, — это определенная экосистема. Причем в формировании ее участвуют и огородник, и сама природа, и, что характерно, практически на равных. И с этой точки зрения сорняки — часть этой экосистемы, предлагаемая природой. С этим можно спорить, борясь с засильем ненужных растений, можно смириться, но объективно такого противостояния не избежать.

Но именно поэтому гербицидов сплошного действия в огороде лучше избегать всеми силами. Во-первых, как нетрудно догадаться, такие гербициды уничтожат не только сорняки, но и культурные растения. И никакое «точечное» применение не спасет, поскольку оно просто физически невозможно. Поэтому — только ручная работа, профилактика, мульчирование и никаких гербицидов. Любители «запаха напалма по утрам» пусть остаются в копполовском шедевре, а не в нормальном урожайном огороде.

Но при этом есть, конечно, и исключение. Но только одно. Гербициды сплошного действия допустимы, когда вам необходимо подготовить некий целинный участок под будущие — на следующий сезон — посадки. Не имеет значения, что это именно будет — сад, огород, газон и т. п. — для тотальной предварительной зачистки территории означенные гербициды уместны. Естественно, в год их применения на очищаемом участке ничего сажать и сеять нельзя. Еще более правильный ход — посеять, вырастить и заделать в почву сидераты, а не приступать к возделыванию овощей. Причем такая двухходовка рекомендуется и для несъедобного газона, просто для подстраховки, поскольку гербициды — это все-таки яд, а отнюдь не удобрение, и осторожность здесь не будет признаком паранойи.

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