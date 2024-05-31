Можно ли использовать гербициды сплошного действия на огороде?
Эксперт объяснил, почему от тотального выжигания лучше все-таки воздержаться.
Эксперт объяснил, почему от тотального выжигания лучше все-таки воздержаться.
Гербициды неслучайно делятся именно на препараты сплошного и селективного (выборочного) действия. Первые уничтожают абсолютно все, на что попадут, вторые —определенные виды растений (хотя почти в половине случаев, увы, эта избирательность — фикция). Поэтому все зависит от той цели, которую вы перед собой ставите. Хотя, когда речь заходит о гербицидах сплошного действия, ее лучше сформулировать поточнее. Почему? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Огород, даже самый маленький, — это определенная экосистема. Причем в формировании ее участвуют и огородник, и сама природа, и, что характерно, практически на равных. И с этой точки зрения сорняки — часть этой экосистемы, предлагаемая природой. С этим можно спорить, борясь с засильем ненужных растений, можно смириться, но объективно такого противостояния не избежать.
Но именно поэтому гербицидов сплошного действия в огороде лучше избегать всеми силами. Во-первых, как нетрудно догадаться, такие гербициды уничтожат не только сорняки, но и культурные растения. И никакое «точечное» применение не спасет, поскольку оно просто физически невозможно. Поэтому — только ручная работа, профилактика, мульчирование и никаких гербицидов. Любители «запаха напалма по утрам» пусть остаются в копполовском шедевре, а не в нормальном урожайном огороде.
Но при этом есть, конечно, и исключение. Но только одно. Гербициды сплошного действия допустимы, когда вам необходимо подготовить некий целинный участок под будущие — на следующий сезон — посадки. Не имеет значения, что это именно будет — сад, огород, газон