10:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем травить колорадского жука на картошке?

Эксперт рассказал о наиболее надежных способах обороны от злого вредителя.

Источник: Freepik

Против колорадского жука изобретено довольно много средств, однако его приспособляемость способна поразить любое воображение. Главным образом — скоростью. Достаточно всего одного сезона, чтобы жук успел адаптироваться к очередному «оружию». Это, конечно же, не означает, что борьба бессмысленно, но не учитывать столь важный фактор нельзя. Есть ли все же некие универсальные средства?

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— К настоящему времени оформился устойчивый список препаратов, показавших весьма убедительные результаты в деле изничтожения вредителя. Перечислю некоторые: битоксибациллин, дендробациллин, препараты линеек актара, муссон, корадо, табу, частично — алатар.

Но тут вполне вероятны моменты, когда придется иметь дело с эффектом адаптации вредителя к их воздействию — увы, но выяснить это получается только постфактум.

Так называемые «народные» средства в борьбе с жуком в принципе не лишены определенного позитива. Арсенал их многообразен, однако в реальной жизни оправдывают доверие лишь единицы.

Например, чесночные, луковые, горчичные опрыскивания (применяют отвары, настои, растворы) по большому счету — пустая трата времени и просто-таки невольное пособничество жуку.

А вот сода может вполне эффективно «выстрелить» и попасть точно в цель. Три столовые ложки соды и покрошенных сухих лавровых листьев надо залить литром кипятка, закрыть емкость крышкой и дать постоять три-четыре часа. Затем опрыскать стебли картофеля этим охлажденным отваром из пульверизатора.

Хорош в битвах с жуком и можжевельник. Можно просто разложить в междурядьях можжевеловые веточки. Можно приготовить такой настой. В 10 литров воды поместить несколько побегов можжевельника, дать постоять четыре-шесть часов, процедить и потом опрыскивать картофельные посадки.

Но все же самым надежным методом остается примитивный ручной сбор личинок и взрослых насекомых с последующим уничтожением.

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