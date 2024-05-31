Чем травить колорадского жука на картошке?
Эксперт рассказал о наиболее надежных способах обороны от злого вредителя.
Эксперт рассказал о наиболее надежных способах обороны от злого вредителя.
Против колорадского жука изобретено довольно много средств, однако его приспособляемость способна поразить любое воображение. Главным образом — скоростью. Достаточно всего одного сезона, чтобы жук успел адаптироваться к очередному «оружию». Это, конечно же, не означает, что борьба бессмысленно, но не учитывать столь важный фактор нельзя. Есть ли все же некие универсальные средства?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— К настоящему времени оформился устойчивый список препаратов, показавших весьма убедительные результаты в деле изничтожения вредителя. Перечислю некоторые: битоксибациллин, дендробациллин, препараты линеек актара, муссон, корадо, табу, частично — алатар.
Но тут вполне вероятны моменты, когда придется иметь дело с эффектом адаптации вредителя к их воздействию — увы, но выяснить это получается только постфактум.
Так называемые «народные» средства в борьбе с жуком в принципе не лишены определенного позитива. Арсенал их многообразен, однако в реальной жизни оправдывают доверие лишь единицы.
Например, чесночные, луковые, горчичные опрыскивания (применяют отвары, настои, растворы) по большому счету — пустая трата времени и просто-таки невольное пособничество жуку.
А вот сода может вполне эффективно «выстрелить» и попасть точно в цель. Три столовые ложки соды и покрошенных сухих лавровых листьев надо залить литром кипятка, закрыть емкость крышкой и дать постоять три-четыре часа. Затем опрыскать стебли картофеля этим охлажденным отваром из пульверизатора.
Хорош в битвах с жуком и можжевельник. Можно просто разложить в междурядьях можжевеловые веточки. Можно приготовить такой настой. В 10 литров воды поместить несколько побегов можжевельника, дать постоять четыре-шесть часов, процедить и потом опрыскивать картофельные посадки.
Но все же самым надежным методом остается примитивный ручной сбор личинок и взрослых насекомых с последующим уничтожением.