Как пережить жару без кондиционера
Сэкономить на электричестве и покупке кондиционера, но выжить. Есть способы чувствовать себя комфортно без искусственного охлаждения.
Сэкономить на электричестве и покупке кондиционера, но выжить. Есть способы чувствовать себя комфортно без искусственного охлаждения.
Мы так долго ждали лето и, наконец, оно пришло к нам, принеся с собой знойную жару. К ней, к слову, нужно относиться с особым вниманием. Ученые из Национального института здравоохранения США считают, что чрезмерное пребывание на солнце и «перегревание» может нанести вред вашему мозгу и другим органам. Чтобы этого избежать, эксперты собрали лучшие способы охладиться без кондиционера.
Начнем с классического и банального, но от этого не менее важного: не забывайте пить воду! Регулярное «увлажнение» поможет вашему организму охладиться естественным образом за счет потоотделения. Температура воды, кстати, значения вообще не имеет, так как организм все равно будет «нагревать» ее во время жары.
Принятие холодного душа или ванны поможет охладить тело за счет снижения внутренней температуры. Эксперты также рекомендуют попробовать летом мыло с мятным экстрактом: ментол, содержащийся в мятном масле, усилит ощущение свежести и прохлады.
Многие эксперты рекомендуют в сильную жару прикладывать к запястьям или шее намоченные полотенца или пакеты со льдом. В этих местах вены расположены ближе всего к коже, из-за чего вы сможете быстрее остудить кровь и себя соответственно.
Если ваши окна выходят на солнечную сторону, закрывайте шторы и жалюзи до вечера, чтобы солнце не нагревало дом изнутри. Также можно приобрести специальное солнцезащитное покрытие на окна, оно будет пропускать свет, но не нагревать при этом помещение.
Хлопок — один из самых воздухопроницаемых материалов, поэтому хлопчатобумажные простыни и одеяла помогут вам сохранить прохладу во время сна. При выборе нужно учитывать количество нитей в хлопке: чем их меньше — тем лучше белье пропускает воздух.
Включите вытяжку на кухне для отвода горячего воздуха, который поднимается после приготовления пищи, или в ванной комнате для отвода пара после принятия душа. Если вы чувствуете, что помещение слишком нагрелось, вытяжки также могут помочь избавиться от чрезмерного жара.
Лампы накаливания нагреваются при более высокой температуре, нежели энергосберегающие светодиодные лампы. Разница незначительная, но в некоторых случаях она есть. Возможно, так вы сможете также сэкономить на электричестве и скопить на кондиционер.
Если вы приверженец дистанционного формата работы, но дома у вас нет кондиционера, рекомендуем переместиться в офис, антикафе и коворкинги. В таких местах обычно есть кондиционеры, использование которых обойдется вам в стоимость билета на метро. В больших городах точно можно найти бесплатные коворкинги или антикафе с минимальной стоимостью за время пребывания.
Особенно актуален этот совет для девушек, привыкших носить макияж летом. Термальная вода с «мелким» распылением не испортит ваш внешний вид, но поможет охладиться в знойный день.
Носите летом свободную дышащую одежду, закрывающую тело от прямого попадания солнца. Не пренебрегайте также открытой обувью и головными уборами.
Больше экспертных советов, о том, как одеваться в жару, в этом материале.
Кристина Корчанова