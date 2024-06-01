Магнитные бури в июне 2024: большие проблемы со здоровьем в неблагоприятные дни

И хотя зависимость людей от метеорологической обстановки до сих пор плохо изучена и научно не доказана, большинство людей полагают, что частые вспышки всё-таки могут оказать значительное влияние на здоровье человека. Подробнее о том, что особенного будет в июне 2024 года и кто подвержен воздействию магнитных бурь — в материале «Известий».
Геомагнитные бури в июне 2024 года: график
Геомагнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, вызванные поступлением высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Обычно геомагнитные частицы достигают атмосферы Земли через несколько дней после вспышек на Солнце, однако ученые фиксировали и почти мгновенное по астрономическим меркам начало магнитной бури — через 18 часов.
Термин «магнитная буря» был впервые введен Александром фон Гумбольдтом в начале XIX века.
Данное понятие в интерпретации ученого обозначало внезапное понижение горизонтальной компоненты Н магнитного поля, измеряемого на поверхности Земли. Благодаря инициативе Александра фон Гумбольдта, в 1830-х годах была создана сеть магнитных обсерваторий.
Психолог и кандидат экономических наук Екатерина Каталина напомнила о специальной системе классификации магнитных бурь, в которой G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию на окружающую среду. По этой шкале магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
В июне 2024 года наступит пик солнечной активности, который относится к завершающемуся 11-летнему циклу. Об этом говорит интенсивность и частота появления пятен на Солнце, а также сопровождающие данные явления магнитные бури. Как обещает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, пик активности будет длиться до начала 2026 года. Согласно утонениям специалистов, строить реальные прогнозы магнитных бурь можно лишь за несколько дней до события, тогда информация будет наиболее точной. На данный момент ученые могут лишь приблизительно определить периоды, в которые магнитные бури наиболее вероятны.
— Наиболее сильная солнечная активность возможна в начале месяца, 1 и 2 июня. Она достигнет уровня G3 (умеренно). Следующая начнется в период с 8 по 12 июня. Далее следует слежение активности, интенсивность вспышек на Солнце 19—20 июня составит G2 (слабо). Такой же силы колебания предсказывают на 23 июня и на 28—29 июня. Самая сильная магнитная буря настигнет Землю 16—17 июня. Интенсивность вспышки составит G4. Стоит отметить, что ежедневно ученые фиксируют новые мощные вспышки, поэтому в июне нас ждет серия магнитных бурь, — объясняет эксперт.
Кроме того, по предсказаниям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера Земли будет спокойна 4 и 7 июня, а также в середине месяца 13 и 14 июня.
Магнитные бури в Москве и области, Петербурге, Новосибирске и других городах
В настоящее время Солнце находится в фазе максимума своего цикла, что характеризуется повышенной гелиоактивностью. Эксперты уточняют, что по своей интенсивности магнитная буря может по-разному ощущаться в разных регионах.
— Геомагнитная буря влияет на всю Землю одновременно, так как она вызвана взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой планеты. Однако интенсивность воздействия может варьироваться в зависимости от географического положения.
Данное явление подтверждает и Екатерина Каталина, указывая на то, что у всех бурь есть общий механизм развития: за 10−20 часов до бури понижается магнитное поле, а восстанавливается оно в течение 2−6 суток.
Наиболее известным результатом взаимодействия магнитного поля Земли с солнечным ветром является полярное сияние.
— Когда частицы солнечного ветра сталкиваются с атомами в верхних слоях атмосферы, часть энергии выделяется в виде фотонов — мы видим это как светящиеся «полотна» в небе. Во время сильных бурь зоны появления северного сияния расширяются и смещаются в сторону экватора. Так, 23 и 24 апреля можно было наблюдать данное явление в Московской и Ленинградской областях, — добавляет эксперт.
Кроме того, до недавнего времени предполагалось, что солнечная электромагнитная энергия достигает обоих полушарий нашей планеты одинаково. Однако исследование, проведенное на основе спутника EKA из миссии Swarm, показало, что север больше подвластен влиянию солнечных вспышек. Причина является в несовпадении магнитных и географических полюсов планеты. Таким образом, магнитное поле не только защищает землю от падающего солнечного излучения, но и активно контролирует распределение и передачу энергии в верхние слои атмосферы.
Ведущий автор этого исследования Иван Пахотин пояснил, что поскольку Южный магнитный полюс находится дальше от оси вращения Земли, чем Северный. Количество энергии распределяется ассиметрично. Ученые также предположили, что динамика химического состава верхних слоев атмосферы может варьироваться в зависимости от полушария, особенно во время сильной геомагнитной активности.
Геомагнитные бури в июне 2024 года: влияние на человека
Многие люди уверены, что во время напряженной метеорологической обстановки у них ухудшается самочувствие и обостряются хронические заболевания, однако доказательная наука это отрицает. В Международной классификации болезней (МКБ) метеозависимости как диагноза нет.
Магнитные бури — это «возмущение» геомагнитного поля Земли под воздействием Солнца. Его влияние на человека преувеличено, рассказала «Известиям» к.м.н., врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.
— Подавляющее большинство из нас, если и знакомы с этим понятием, то точно не знают, когда буря случается, а происходит это постоянно: так устроена планета и ее баланс во Вселенной. Допускаю, что во время магнитных бурь у людей с серьезными хроническими заболеваниями происходят некоторые изменения самочувствия, но в большинстве случаев причина — это усталость, стресс, повышенные нагрузки и несоблюдение рекомендаций врача, — пояснила врач.
Правда, если всё-таки говорить о воздействии магнитных бурь, в группе риска оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, утоняет эксперт. При этом, если человек тщательно придерживается рекомендаций своего лечащего врача, риски для здоровья минимальны.
Согласен с этим мнением и невролог, к.м.н. «Московские центры МРТ» Евгений Пахомов.
— Дело в том, что мы постоянно живем в условиях меняющейся магнитосферы. А при МРТ на организм воздействует намного более сильное магнитное поле, не причиняя ему никакого вреда. Плохое самочувствие во время магнитных бурь — это во многом результат ипохондрии и самовнушения. Но важно помнить, что основным адаптивным центральным органом приспособления человека к внешней среде и к внутренней, кстати, тоже, является вегетативная нервная система, — считает врач.
Похожей точки зрения придерживается и Екатерина Каталина. По мнению эксперта, развитие человечества проходило так же под действием солнечной активности, и нет никаких свидетельств того, что эти бури стали сильнее в последнюю сотню лет. Значит, люди должны были адаптироваться к влиянию космической погоды. В большинстве случаев проблемы со здоровьем во время магнитных бурь являются чистым совпадением.
По мнению Евгения Пахомова, для того, чтобы в меньшей степени ощущать влияние магнитных бурь, нужно в первую очередь укреплять вегетативную нервную систему. Это такие простые меры, как ежедневные прогулки, утренняя зарядка, контрастные души, питание с достаточным количеством витаминов и минералов. Есть и натуральные средства — вытяжка женьшеня, элеутерококк. Но начать нужно с налаживания образа жизни, подчеркивает специалист.