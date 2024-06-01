Атмосферное давление крепко ударит по мозгам: прогноз на сегодня, завтра и весь июнь | Источник: Известия
Перепады давления нарушают нормальное функционирование некоторых систем в организме человека, при этом низкое и высокое давление оказывают разное влияние на самочувствие человека. Как измеряют атмосферное давление и его влияние на состояние людей — в материале «Известий».
Атмосферное давление: что это простыми словами, чем измеряют
Атмосферное давление, и низкое, и высокое, действует на все предметы, организмы и поверхность Земли. Воздушная масса обладает собственным весом, но масса воздуха в разных частях планеты отличается, а значит, немного отличается и нормальное давление. Чем выше масса воздуха на определенном участке Земли, тем выше атмосферное давление. В случае если масса ниже — воздух разряжен и давление снижено.
Атмосферное давление меняется под воздействием Земли и Солнца. Когда поверхность нагревается — от нее нагреваются и воздушные массы, становясь легче и уменьшая плотность воздуха. Охлаждение поверхности имеет противоположный, уплотняющий воздух эффект. В горах атмосферное давление ниже, чем в долинах, а на полюсах из-за холода — выше, чем на экваторе.
В верхних слоях атмосферы (в ионосфере) под воздействием вспышек на Солнце происходят возмущения. Поскольку атмосферные слои взаимосвязаны, то наиболее сильные возмущения влияют на поле атмосферного давления. Вследствие этого наблюдаются небольшие перепады атмосферного давления и в тропосфере.
Высокое атмосферное давление летом приводит к жаре и засухам, а в зонах низкого давления погода носит преимущественно облачный характер, там нередки ветер и осадки. Перепад давления в двух областях — один из факторов образования ураганов и штормовых ветров.
В 1643 году ученый из Италии Эванджелиста Торричелли экспериментальным путем доказал, что у воздуха есть вес. Исследователь опустил метровую стеклянную трубку с ртутью в чашку, сначала химический элемент начал стремительно вытекать из емкости, но потом процесс остановился — ему воспрепятствовала атмосфера. Ученый измерил высоту устоявшегося ртутного столба в миллиметрах — так появилась единица измерения открытого явления.
Нормальным атмосферным давлением считается 760 мм ртутного столба на уровне моря при 0. При увеличении высоты давление снижается, поэтому в зависимости от местности уровень нормы может меняться. Рекордно высокое атмосферное давление было зарегистрировано в 2001 году в Монголии и составило 814,27 мм рт. ст. Рекордно низкое давление — 637,55 мм рт. ст. — ученые зафиксировали в центре торнадо в 2003 году.
В Международной системе единиц (СИ) давление измеряется в Паскалях, в России преобладают измерения в барах, миллиметрах ртутного столба. Атмосферное давление — крайне изменчивый метеорологический элемент.
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье: какое сейчас, прогноз на завтра и июнь 2024
В последние годы синоптики регулярно фиксировали рекордно высокое давление в Москве и Московской области в конце мая — начале июня. По предварительным данным, в июне 2024 года атмосферное давление будет в пределах верхней нормы, но возможны скачки. Согласно прогнозам, оно не поднимется выше 747 мм рт. ст. и не опустится по шкале ниже 741 мм рт. ст. При этом максимальные значения придутся на 1 и 6 июня, а минимальное — на 12 июня. Однако на фоне жары повышение атмосферного давления всё-таки может негативно сказаться на метеочувствительных людях.
При этом синоптики предупреждают, что погода может повлиять на людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. Это относится как к гипертоникам, так и гипотоникам, а также к людям с неустойчивым собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, скачки артериального давления.
Для Москвы нормальным атмосферным давлением считается 746−748 мм рт. ст. Метеорологи прогнозируют, что 1 июня атмосферное давление не поднимется выше 747 мм рт. ст., 2 июня ртутные столбики покажут 746 мм рт. ст.
Сильным перепадом атмосферного давления считается повышение или понижение ртутного столба на несколько миллиметров за сутки или за несколько дней. При этом колебания в пределах 1−2 мм происходят регулярно и никак человеком не ощущаются. Однако перепад более 7 мм ощущают практически все.
Атмосферное давление: что делать в домашних условиях при перепаде
Согласно данным Гидрометцентра России повышенное атмосферное давление негативно влияет на защитные функции организма человека посредством уменьшения количества лейкоцитов в крови. Это делает человека уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.
Высокое атмосферное давление тяжело переносимо людьми, склонными к сердечно-сосудистым заболеваниям с нестабильным собственным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления, приступы стенокардии, тахикардии, мигрени. Риску подвергаются люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы и мигренями. Особенно внимательны к повышению атмосферного давления должны быть люди с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.
Физическое действие колебаний атмосферного давления на организм можно объяснить следующим образом: во время понижения атмосферного давления происходит интенсивное поглощение газов, находящихся в окружающей среде, а при повышенном атмосферном давлении — их выделение. Поэтому газы, попавшие в кровоток при пониженном атмосферном давлении, начинают «вскипать» в крови при его повышении. При повышенном артериальном давлении такие эффекты приводят к закупорке сосудов.
Люди чаще всего не замечают воздействие повышенного атмосферного давления, однако оно может привести к обострению артериальной гипертензии, нарушению ритма и проводимости сердца. Распространенными симптомами при повышении давления являются: снижение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, уменьшение частоты дыхания, снижение остроты слуха и обоняния, нарушение чувствительности кожи, вздутие кишечника (из-за сжатия кишечных газов).
Резкие колебания атмосферного давления могут привести к нарушению мозгового кровотока, гипертоническим кризам, инфарктам и падениям.
Артериальная гипертензия (гипертония) — синдром, для которого характерно регулярное или периодическое повышение артериального давления, — может быть как следствием, так и симптомом. Эксперты рекомендуют гипертоникам контролировать артериальное давление и при необходимости принимать препараты, выполнять рекомендации своего лечащего врача.
Гипертония может вызвать гипертонический криз — патологическое состояние, развивающееся из-за неготовности сердечно-сосудистой системы к воздействию внешних или внутренних факторов на артериальное давление. Гипертонический криз может развиться как по банальным причинам — злоупотребление алкоголем и большим количеством кофе, так и по более серьезным, таким как резкая отмена гипотензивных препаратов, изменение погодных условий, гормональные нарушения, стресс и депрессивные состояния.
Если повышенного артериального давления вследствие повышенного атмосферного избежать не удалось, рекомендуется не переутомляться, избегать стресса, минимизировать физическую нагрузку и соблюдать режим сна. Немаловажным является употребление достаточного количества жидкости, кофе и другие тонизирующие напитки следует исключить.
Режим питания в течение дня должен быть богат калием (творог, бананы, курага). Физические упражнения могут повысить адаптационные свойства организма, главное не выполнять их в период барической горы (колебания давления свыше семи единиц).
Гипотоникам будут полезны фрукты и овощи с большим содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты. Кроме того, гипотоникам не стоит употреблять алкоголь, а также принимать тонизирующие и иммуномодулирующие средства природного происхождения.