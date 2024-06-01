Пожароопасная погода действует на европейской части России почти повсеместно

«Пожароопасные регионы сейчас наблюдаются на европейской [части] России почти повсеместно. В западной половине Северо-Западного федерального округа: Калининградская область, Ленинградская, Псковская и практически весь центр европейской России», — сказал он.
По его словам, 4-й и 5-й классы пожароопасности действуют сейчас практически во всех субъектах Центрального федерального округа: в Ярославской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. Кроме этого, 5-й класс пожарной опасности действует в Южном федеральном округе, в том числе на севере Краснодарского края, в Иркутской области, в Забайкальском крае и частично в Хабаровском крае. «В Бурятии давно не было осадков, там высокие температуры и 5-й класс пожарной опасности», — добавил Вильфанд.
Также быстро класс высокой пожарной опасности распространился в Якутии. «При антициклональной погоде, солнце там незаходящее сейчас на севере Якутии, поэтому идет такое очень мощное формирование 4-го класса. Потому что пропекают солнечные лучи подстилающую поверхность и осадков мало», — заметил научный руководитель Гидрометцентра России.