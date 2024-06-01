15:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Как избавиться от сорняков на даче с помощью горчицы?

Эксперт выразил сомнение в некоторых методах борьбы.

Источник: Freepik

Дачники — народ суперизобретательный. В том числе и в деле борьбы с засильем сорняков. А питает эту изобретательскую жилку ни много ни мало опыт десятков поколений садоводов и огородников. Бабушкины рецепты и дедовские методы — любимая дачная забава. Только вот насколько они в действительности эффективно работают? И работают ли?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Горчичный способ изведения сорных трав с участка по классике заключается в следующей нехитрой процедуре. На ведро воды берется 8−10 столовых ложек горчичного порошка, размешивается хорошенько и идет на полив обрабатываемой поверхности. Настаивать такой раствор не надо: чем меньше пройдет времени между приготовлением и применением — тем вроде бы лучше. Считается, что жгучий порошок и сорняки протравит как следует, и отпугнет многих вредителей, в частности тлю, колорадского жука, слизней.

В качестве эксперимента испытывал этот метод на протяжении нескольких сезонов. Применительно к изгнанию сорняков результаты, честно говоря, не впечатлили. Не становится их кардинально меньше. Перебрал различные пропорции «горчица-вода», нет, итог тот же.

А вот в плане отпугивания вредителей, да, работает прилично. Правда, для колорадского жука этот раствор преградой не стал, а вот в борьбе с тлей, слизнями и гусеницей капустницы очень даже помог.

Поэтому использовать горчицу в роли истребителя сорняков лучше все-таки несколько иначе и проще — в виде классического сидерата.

Участок, где горчица прожила полный цикл и в итоге была заделана в почву, реально неприятен для большинства злостных сорняков, включая пырей, осот и одуванчик.

Да, на ограниченном отрезке времени — в течение 3−4 последующих за заделкой сезонов, но это вполне приличный результат. По истечении указанного периода просто повторите посев — сбоев в таком виде горчица не дает и послужит «гербицидом» вновь. Замечу также, что оптимально использовать в этом способе борьбы и белую, и черную, и сарептскую горчицы — все эти три ее разновидности работают одинаково успешно.

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