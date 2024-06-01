10:00 (мск), источник: ТАСС

На Солнце 1 июня произошла новая сильнейшая вспышка

МОСКВА, 1 июня /ТАСС/. Новая сильнейшая вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 1 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Источник: NASA

«1 июня в 01:03 мск зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — отметили в ИПГ.

Предыдущая вспышка такого класса Х1.4/2B была зафиксирована 29 мая, она длилась 87 минут. После этого ученые спрогнозировали, что на Земле 31 мая — 1 июня может начаться магнитная буря, но она не станет экстремальной.

В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды института, магнитное возмущение на Земле пока не достигло самого слабого уровня G1 по шкале из пяти показателей, где самый высокий уровень — G5 (экстремально).

После серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности впервые с августа 2005 года. Вспышки повлияли на системы передачи информации на планете, например, некоторые спутники Starlink «выбило» с позиций на орбите.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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