11:32 (мск), источник: Nakanune.ru

Июнь будет теплым: прогноз синоптика. Исключение — некоторые регионы Урала и Сибири

Июнь будет теплым в большинстве регионов. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которого цитирует Интерфакс. По данным синоптика, теплее среднего будет в Северо-Западном федеральном округе, а холоднее на западе Сибири…

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Источник: Агентство «Москва»

Так, жаркий июнь ожидается в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Калининградской, Архангельской областях. Прохладно будет в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и на значительной территории запада Красноярского края.

«Даже в ближайшие дни там температура будет с заморозками. Это касается и Урала — Свердловской, Челябинской областей. В Омской, Томской, Новосибирской областях температура ночью будет опускаться даже до −5 градусов», — добавил Вильфанд.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что дефицит осадков прогнозируется на самом юге европейской части страны — на юге Южного и на юге Северо-Кавказского федеральных округов. Также дефицит осадков будет в Якутии, на части территории Магаданской области и в северной половине Красноярского края.

Избыток осадков прогнозируется в северной половине европейской части России, а именно в Северо-Западном федеральном округе, а также на юге Сибири — Алтайском крае, Кемеровской области, юге Красноярского края, Хакасии и в юго-западных районах Иркутской области. Также избыток осадков прогнозируется на самом юге Хабаровского края, в Приморском крае и частично на Чукотке.

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