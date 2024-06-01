10:16 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд сообщил, что участников ПМЭФ будут ждать кратковременные дожди

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Температура воздуха во время Петербургского международного экономического форума прогнозируется от 21 до 26 градусов тепла, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

Метеоролог отметил, что антициклон, который определял погоду в Санкт-Петербурге, постепенно уходит на восток, будет складываться циклоническая деятельность. Но поскольку воздушные массы станут перемещаться с юга, то погода ожидается вполне теплой, но с кратковременными дождями.

«В понедельник [будет] уже 22−27 градусов и кратковременные дожди. С 4 июня и до конца недели температура [ожидается] 21−26 [градусов] днем, ночные температуры — 10−15 градусов, кратковременные дожди», — сказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра заметил, что такая температура для Санкт-Петербурга является примерно на 3 градуса выше многолетних значений, она больше характерна для конца июня — начала июля.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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