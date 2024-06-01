DPA: на юге Германии из-за угрозы наводнения объявили режим ЧС

Как ожидается, в ближайшие часы уровень воды в реках во многих районах на юге Германии продолжит подниматься и может достигнуть рекордных отметок. Эвакуация жителей объявлена в нескольких населенных пунктах Баварии, в том числе в районе Нижний Алльгой. В местечке Фишах, расположенном недалеко от Аугсбурга, людей пришлось спасать на вертолетах.
В субботу прекращено движение поездов на отрезках между Мюнхеном, Брегенцем и Цюрихом, Ульмом и Аугсбургом.
Из-за плохой видимости на автобане 9 произошла серия ДТП, в результате которых пострадали несколько человек. В городе Вальдсхут-Тинген в Баден-Вюртемберге эвакуировали постояльцев местного кемпинга.
В Визенштайге (так же Баден-Вюртемберг) затопило водопроводную станцию, так что власти призвали жителей перед использованием, например приготовлением пищи, доводить воду до кипения во избежание заражения инфекциями.
Циклон «Квирина» принес на юг ФРГ проливные дожди, которые в свою очередь привели к наводнениям. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 литров осадков на квадратный метр.
В ближайшие 48 часов метеорологи ожидают проливные дожди в Баварии в районе Боденского озера, в южных районах Саксонии и Тюрингии.