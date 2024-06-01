15:42 (мск), источник: ТАСС

DPA: на юге Германии из-за угрозы наводнения объявили режим ЧС

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в районах Аугсбург, Гюнцбург и Ной-Ульм в Баварии из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом сообщило агентство DPA.

Источник: AFP 2023

Как ожидается, в ближайшие часы уровень воды в реках во многих районах на юге Германии продолжит подниматься и может достигнуть рекордных отметок. Эвакуация жителей объявлена в нескольких населенных пунктах Баварии, в том числе в районе Нижний Алльгой. В местечке Фишах, расположенном недалеко от Аугсбурга, людей пришлось спасать на вертолетах.

В субботу прекращено движение поездов на отрезках между Мюнхеном, Брегенцем и Цюрихом, Ульмом и Аугсбургом.

Из-за плохой видимости на автобане 9 произошла серия ДТП, в результате которых пострадали несколько человек. В городе Вальдсхут-Тинген в Баден-Вюртемберге эвакуировали постояльцев местного кемпинга.

В Визенштайге (так же Баден-Вюртемберг) затопило водопроводную станцию, так что власти призвали жителей перед использованием, например приготовлением пищи, доводить воду до кипения во избежание заражения инфекциями.

Циклон «Квирина» принес на юг ФРГ проливные дожди, которые в свою очередь привели к наводнениям. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 литров осадков на квадратный метр.

В ближайшие 48 часов метеорологи ожидают проливные дожди в Баварии в районе Боденского озера, в южных районах Саксонии и Тюрингии.

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