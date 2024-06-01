15:38 (мск), источник: © РИА Новости

На севере Чили произошло землетрясение

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.

На севере Чили произошло землетрясение | Источник: © РИА Новости

Подземные толчки зафиксированы в 06.53 по местному времени (13.53 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к юго-западу от шахты Коллауаси региона Тарапака. Очаг залегал на глубине 89 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.

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