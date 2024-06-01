На севере Чили произошло землетрясение
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.
Подземные толчки зафиксированы в 06.53 по местному времени (13.53 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к юго-западу от шахты Коллауаси региона Тарапака. Очаг залегал на глубине 89 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.