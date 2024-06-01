22:56 (мск), источник: Московский комсомолец

На Солнце зафиксировали сильные вспышки

На поверхности Солнца зафиксировали две сильные, но далеко не рекордные вспышки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

Источник: NASA

В пресс-релизе говорится, что ученые обеспокоены, что «энергия в области 3697» не собирается заканчиваться, при этом сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля.

«Две новых вспышки X-уровня произвела область 3697 за половину прошедших суток. Обе вспышки — на нижней границе балла X», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пик первой вспышки произошло в час ночи по московскому времени.

Стоит отметить, что вспышки на Солнце деляться на пять категорий: A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Мощность излучения увеличивается каждый раз в 10 раз при переходе к следующей букве.

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