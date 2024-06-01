На Солнце зафиксировали сильные вспышки

В пресс-релизе говорится, что ученые обеспокоены, что «энергия в области 3697» не собирается заканчиваться, при этом сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля.
«Две новых вспышки X-уровня произвела область 3697 за половину прошедших суток. Обе вспышки — на нижней границе балла X», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пик первой вспышки произошло в час ночи по московскому времени.
Стоит отметить, что вспышки на Солнце деляться на пять категорий: A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Мощность излучения увеличивается каждый раз в 10 раз при переходе к следующей букве.