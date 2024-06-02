На какие сорта картофеля не нападает колорадский жук
Эксперт назвал пять сортов, которым не так страшен вредитель, как всем прочим.
Эксперт назвал пять сортов, которым не так страшен вредитель, как всем прочим.
Неприязнь к колорадскому жуку у дачников не знает границ. Изрядная доля ее, безусловно, связана с трудностью борьбы с этим вредителем: усилий приходится предпринимать много, а результат не гарантирован. Поэтому взоры направляются на те сорта картофеля, которые выведены специально устойчивыми к полосатому жесткокрылому. Какие именно входят сегодня в этот элитный список?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Давайте начнем с главного. Как это ни прискорбно, но абсолютно устойчивых к колорадскому жуку сортов картофеля не существует. Селекционеры упорно трудятся, но пока — в процессе.
В чем трудности? В условном идеале такой сорт должен иметь грубую, невкусную для жука листву с — для подстраховки — высокой способностью к регенерации. Но с такими данными получается пока и невкусный для нас, потребителей, клубень. Будете вы покупать и выращивать в своем огороде такую картошку? Боюсь, что нет. Но вероятность устранения такого противоречия очень высока — надо подождать.
Поэтому речь может идти только об относительной устойчивости к колорадскому жуку. Здесь же селекционные успехи вполне ощутимы.
Например, Брянский надежный — урожаен, вкусен, поражается жуком крайне редко. Клубни средние — 80−120 г.
Каменский — отличные вкусовые качества сочетаются с высокой устойчивостью к вредителю. Сорт ранний, клубни довольно крупные — от 130 г, с шероховатой кожурой.
Никулинский — среднеранний сорт, клубни средние, до 120 г, умеренно рассыпчат, хорош в любых видах приготовления. Устойчивость к жуку — выше средней.
Это сорта относительно новые. Из более старых вполне достойны Темп и Ласунок. Первый любопытен тем, что выведен еще до начала в России массовых нашествий колорадского жука и оказался к ним полностью готов. Ласунок — сорт среднепоздний, Темп — поздний, оба хорошего вкуса.