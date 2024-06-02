10:03 (мск), источник: Аргументы и факты

На какие сорта картофеля не нападает колорадский жук

Эксперт назвал пять сортов, которым не так страшен вредитель, как всем прочим.

Источник: Freepik

Неприязнь к колорадскому жуку у дачников не знает границ. Изрядная доля ее, безусловно, связана с трудностью борьбы с этим вредителем: усилий приходится предпринимать много, а результат не гарантирован. Поэтому взоры направляются на те сорта картофеля, которые выведены специально устойчивыми к полосатому жесткокрылому. Какие именно входят сегодня в этот элитный список?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Давайте начнем с главного. Как это ни прискорбно, но абсолютно устойчивых к колорадскому жуку сортов картофеля не существует. Селекционеры упорно трудятся, но пока — в процессе.

В чем трудности? В условном идеале такой сорт должен иметь грубую, невкусную для жука листву с — для подстраховки — высокой способностью к регенерации. Но с такими данными получается пока и невкусный для нас, потребителей, клубень. Будете вы покупать и выращивать в своем огороде такую картошку? Боюсь, что нет. Но вероятность устранения такого противоречия очень высока — надо подождать.

Поэтому речь может идти только об относительной устойчивости к колорадскому жуку. Здесь же селекционные успехи вполне ощутимы.

Например, Брянский надежный — урожаен, вкусен, поражается жуком крайне редко. Клубни средние — 80−120 г.

Каменский — отличные вкусовые качества сочетаются с высокой устойчивостью к вредителю. Сорт ранний, клубни довольно крупные — от 130 г, с шероховатой кожурой.

Никулинский — среднеранний сорт, клубни средние, до 120 г, умеренно рассыпчат, хорош в любых видах приготовления. Устойчивость к жуку — выше средней.

Это сорта относительно новые. Из более старых вполне достойны Темп и Ласунок. Первый любопытен тем, что выведен еще до начала в России массовых нашествий колорадского жука и оказался к ним полностью готов. Ласунок — сорт среднепоздний, Темп — поздний, оба хорошего вкуса.

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