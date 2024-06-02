Какие сорняки на даче вывести труднее всего?
Эксперт составил рейтинг самых противных врагов огорода.
Эксперт составил рейтинг самых противных врагов огорода.
Если совсем по-честному, то сорняки надо считать исконными, коренными жителями наших садов и огородов. А мы со своими культурными насаждениями для них враги и колонизаторы. И подобно североамериканским индейцам, они вот уже сколько лет упорно борются за свои права. Но дачникам на уступки идти никак нельзя. Кто они — самые упрямые сорные растения? И как все-таки одержать над ними верх?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Самый опасный и токсичный противник — это, конечно же, борщевик. Максимальная неприхотливость сочетается в нем с агрессивностью в завоевании жизненного пространства и высокой ядовитостью. И потому в очередной раз напомню, что выходить на бой с ним надо в защитном костюме (вполне подойдет дешевый, но достаточно надежный одноразовый вариант), очках, маске и перчатках. И наилучшая стратегия здесь — применение самых сильных гербицидов общего действия. После обработки им борщевика дождитесь полной его гибели — на это уходит до 3 недель, после чего останки сорняка сжигаются, а почва тщательнейшим образом перекапывается — надо ликвидировать все его остатки до последнего.
Очень труден в плане уничтожения и наш хороший знакомый — одуванчик. Он, разумеется, мил и прекрасен, и подуть на него забавно, однако способен безжалостно задушить весь огород, если дать ему волю. Увы, вывести его полностью можно только вручную и, к сожалению, не очень надолго — все равно откуда-то ветром да нанесет. Но пытаться стоит: главное — начать пораньше, не дожидаясь цветения, и извлекать из почвы полностью, до самого кончика корня.
Сныть коварна — появляется рано и атакует хорошо обработанные участки огорода, мешая культурным всходам. Ее лучше подавлять заранее, применив черное (пленочное или нетканое) укрытие.
Ровно так же надо поступать и с еще одной «ранней пташкой» — мокрицей. Черная пленка вполне успешно подавляет ее, даже слегка взошедшую. Кроме того, замечено: и сныть, и мокрица предпочитают кислые почвы и не любят нейтральных. Поэтому — если это не входит в противоречие с предпочтениями выращиваемых овощей или ягод — имеет смысл раскислить участок с помощью обычной доломитовой муки хотя бы.
Ну и, само собой, — осот и пырей. Последний, помимо прочих неприятностей, служит отличной базой для многих вредителей, в частности проволочника, поэтому избавляться от этой парочки надо побыстрее. И осот, и пырей тоже могут быть подавлены черными укрытиями, но лучше все-таки их ликвидировать вручную, удаляя с корнем, — эта процедура проходит полегче, чем с одуванчиком, поскольку корни у осота и пырея тверже и гораздо легче извлекаются целиком, без ненужных поломок.