Лунный посевной календарь дачника и садовода с 3 по 9 июня 2024 года
Начало июня на дачах знаменуется, как правило, активизацией вредителей и стартом целого сонма болезней растений.
Начало июня на дачах знаменуется, как правило, активизацией вредителей и стартом целого сонма болезней растений.
Поэтому (да и все посадочно-посевные манипуляции к этому времени в большинстве случаев уже закончены) основной упор в работах делается обычно на принятие профилактических мер против указанных неприятностей.
Высадка подоспевшей рассады томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов. Поскольку это уже крайний срок, осматривайте рассаду с особой тщательностью и безжалостно отбраковывайте заведомо слабые экземпляры.
Время профилактических мероприятий против фитофтороза и мучнистой росы. Проверьте посадки: нет ли застоя воды, проливается ли почва под растениями на должные 5 см, нет ли признаков засыхания или загнивания стеблей.
Новолуние. Неблагоприятный день для работ с растениями. Но вот проверить, например, готовность поливного оборудования (график поливов лучше все-таки соблюдать, ибо он сейчас в немалой степени определяет количество и качество урожая) вовсе не возбраняется.
Прополка сорняков, обработка сада от вредителей и болезней. Не забывайте о мерах предосторожности, работая и с биологическими, а особенно химическими препаратами.
Для не успевших ранее — обрезка деревьев и кустарников. Но это уже критическая дата. Не предоставилась возможность сделать — отложите, иначе только навредите саду.