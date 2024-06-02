09:24 (мск), источник: ТАСС

В Забайкалье 3 июня ожидаются заморозки

ТАСС, 2 июня. Заморозки ожидаются 3 июня в некоторых районах Забайкальского края, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Источник: Агентство «Москва»

«Согласно информации, поступившей от ФГБУ “Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 3 июня по западным районам и восточной половине Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в экстренном предупреждении.

В управлении призвали граждан быть осторожными при эксплуатации печей и электроприборов, посоветовали обеспечить укрытие сельхозрастений.

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