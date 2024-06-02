11:40 (мск), источник: ТАСС

В Москве на следующей неделе выпадет до 65% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 50 мм осадков выпадет в Москве за пять рабочих дней предстоящей недели, что составляет 65% от месячной нормы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА "Новости"

«Только за пять рабочих дней на столицу прольется до 50 мм осадков, то есть 50-литровая бочка дождевой воды на кв. м московских улиц или 65% от месячной нормы», — отметил синоптик.

По его словам, наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник и четверг. Так, 3 июня прогнозируются осадки с общим количеством до 11 мм, а 6 июня вечером ожидается «мощный залп ливня» интенсивностью до 17 мм за несколько часов, поэтому возможны подтопления в низинных формах рельефа.

Кроме того, высота грозовых облаков будет достигать 10−12 км, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2−3 мм.

«При прохождении кучево-дождевых туч будет формироваться шкваловый ворот с усилением ветра до штормовых значений», — уточнил Тишковец.

Говоря об осадках в субботу в Подмосковье, синоптик заметил, что больше всего их выпало в Черустях — 17 мм, Горах Ленинских — 14 мм, Воскресенске и Егорьевске — 12 мм, Серпухове — 11 мм при месячной норме около 77 мм.

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