В России потушили 48 природных пожаров за сутки
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3697 гектаров», — говорится в сообщении.
К полуночи 2 июня в России действовали 96 лесных пожаров на площади 104 236 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае — там действовали 27 пожаров на 50990 гектарах.