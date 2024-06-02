11:59 (мск), источник: © РИА Новости

В России потушили 48 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 3697 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.

В России потушили 48 природных пожаров за сутки | Источник: © РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.06.2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3697 гектаров», — говорится в сообщении.

К полуночи 2 июня в России действовали 96 лесных пожаров на площади 104 236 гектаров, которые активно тушили.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае — там действовали 27 пожаров на 50990 гектарах.

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