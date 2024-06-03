01:58 (мск), источник: ТАСС

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава — в том же регионе, где в начале 2024 года произошла серия мощных землетрясений.

Источник: AP 2023

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято. Через 10 минут после первого землетрясения в этом же районе произошел еще один подземный толчок схожей силы. Местных жителей предупреждают о возможности повторных землетрясений и призывают к спокойствию и бдительности.

Согласно данным японских энергетических компаний, череда сильных землетрясений, произошедших в Японии, не вызвала каких-либо нештатных ситуаций на местных атомных объектах.

В частности, никаких нештатных ситуаций или изменений уровня радиационного фона не было зафиксировано на АЭС «Касивадзаки-Карива» и «Сика», находящихся в том же регионе страны, где произошли подземные толчки.

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