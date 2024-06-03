В Прикамье июнь ожидается теплее, чем в предыдущие два года

«После целой серии холодных июней в 2017—2020 и 2022−2023 годах нынешний июнь в Пермском крае, наконец, может стать теплым. В основном долгосрочные прогнозы сходятся на том, что месяц ожидается существенно теплее нормы в Поволжье, прохладнее нормы в Западной Сибири, а в Пермском крае теплее нормы примерно на 1 градус. Средняя температура июня в Перми может составить около плюс 17 градусов. Это примерно на 2,5 градуса теплее, чем в июне 2022 и 2023 годов», — сообщили в ГИС-центре.
При этом первый месяц лета в Прикамье не прогнозируется засушливым — количество осадков будет около нормы, а на севере региона, возможно, в 2−3 раза больше, чем в аномально сухом июне прошлого года.
1 июня в Пермском крае началось метеорологическое лето. В этот день дневной прогрев оказался выше ожиданий синоптиков — в Чайковском и Кочеве максимальная температура достигла отметки плюс 28 градусов, что стало новым годовым максимумом. В Перми максимум составил плюс 26,5 градуса. Со 2 по 5 июня максимальная температура воздуха на большей части края ожидается около плюс 23−28 градусов, а с 4 июня очень тепло будет и ночью — плюс 13−18 градусов. Также начиная с 4 июня ожидаются ливни и грозы. Во второй пятидневке месяца в Пермский край поступит более прохладный воздух. Значительное похолодание ожидается на севере края, где дневная температура может опуститься ниже отметки плюс 20 градусов. Также в этом месяце в Прикамье ожидается более высокая грозовая активность, чем в 2022 и 2023 годах.
Май этого года в Пермском крае, по сообщениям метеорологов, стал одним из самых холодных за последние 100 лет и самым холодным за 55 лет, с 1969 года. В течение прошлого месяца погоду в Прикамье и соседних регионах определяла высотная ложбина, в системе которой происходил почти непрерывный заток арктического воздуха. Всего за месяц произошло восемь арктических вторжений. В итоге наибольшая отрицательная аномалия температуры была зафиксирована именно в Пермском крае и в Республике Коми, где в течение мая почти не было потеплений. Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила от плюс 3,6 градуса в Ныробе до плюс 8,5 градуса в Чайковском, что ниже нормы на севере края более чем на 5 градусов, на юге — на 4,5−5 градусов. В Перми средняя температура воздуха в мае составила плюс 6,4 градуса, что ниже нормы более, чем на 5 градусов. Также прошедший май оказался на 0,4 градуса холоднее апреля, что отмечено в Прикамье впервые с 1951 года. Аномальные холода в мае привели к тому, что снег в горной части Пермского края так и не растаял.