Какие кусты не требуют ухода, но украсят любой сад
Какие кусты максимально неприхотливы, рассказала доцент кафедры Дизайн среды МХПИ Надежда Московенко.
Какие кусты максимально неприхотливы, рассказала доцент кафедры Дизайн среды МХПИ Надежда Московенко.
Выбор кустарников зависит от условий на участке — климата, влажности, освещенности. Не стоит рисковать и покупать теплолюбивые растения, не произрастающие в данной климатической зоне, они могут пострадать от заморозков и морозов.
При подборе ассортимента растений эксперт также советует обратить внимание на кислотность почвы. На кислых почвах будут хорошо себя чувствовать гортензии, азалии, рододендроны, верески.
Из неприхотливых кустарников имеет смысл посадить различные виды и сорта спирей, барбарисов, дерена, пузыреплодника.
По словам эксперта, все зависит от того, какие задачи поставлены. Будут ли растения высажены в группы, композиции или в живую изгородь.
Переносят стрижку кизильник блестящий, пузыреплодник, дерен, барбарисы, смородина альпийская.
Если вы хотите в свой сад подобрать красивоцветущие виды, обратите внимание на сирени, чубушники, гортензии, иргу, спиреи, азалии, вейгелу, дейцию.
И прежде чем купить в свой сад «зеленого питомца», внимательно изучите его требования к почве, свету, влажности, ведь при неправильном подборе даже самые неприхотливые растения будут чувствовать себя плохо.