Сгорит или сгниет. Названы самые грубые ошибки при строительстве бани
Эксперт объяснил, как не упустить целительный пар.
Эксперт объяснил, как не упустить целительный пар.
Многие российские дачники уже либо обзавелись собственной банькой, либо планируют это сделать. О том, как построить баню и не пожалеть об этом, aif.ru рассказал строительный эксперт Денис Главинский.
Антонина Лопаева, aif.ru: — С чем связаны основные ошибки при возведении бани?
Денис Главинский: — В большинстве случаев — с пожаробезопасностью: отсутствием вентиляции, древесина не обработана надлежащим образом
Необходимо использовать пожаропрочные материалы, которые будут находиться около самой печи и топки. Деревянные элементы тоже должны находиться на удалении от печи: производители обычно прописывают, каким должно быть расстояние от печи и дымохода до деревянных конструкций. В районе печи, и в частности топки, нужно изолировать стены минеритовой плитой или другими подходящими материалами. Применять вспененные утеплители не стоит — они теряют свои свойства под воздействием высоких температур.
Изоляция обязательно нужна и на дымоходе. Бывает, что строители просто выводят дымоход через деревянную стену или допускают примыкание дымохода к стропилам — и ничем эти узлы не изолируют. А это уже прямая угроза безопасности: стена и кровля в лучшем случае будут тлеть, в худшем — сгорит вся баня.
— Очень часто бани горят из-за того, что не выдерживает электрика. Как этого избежать?
— В парном отделении нужно использовать специальные термостойкие провода и кабели РКГМ. Они созданы для работы в условиях высоких температур и имеют особую негорючую оплетку. Не советую экономить на электрике и брать не гостовские материалы и автоматы. Не менее опасно пережимать кабель деревянной обшивкой или загибать его под 90 градусов. Если автоматы не очень надежные, то они могут не сработать, и из-за перепада напряжения возникнут замыкание и возгорание.
— Как выбрать печь для бани?
— Обычно они бывают или из металла, или кирпичные. Ориентируйтесь на то, какую баню вы хотите получить: финскую сауну с высокой температурой и низкой влажностью, русскую баню, где 60% влажности и температура 60−80 градусов, или хаммам с невысокой температурой в помещении и очень высокой влажностью. От этого будет зависеть выбор печи.
Главное, печь не должна быть кустарного производства. Если вы не обладаете специальными знаниями по созданию печи, лучше не берите на себя такую ответственность. Не помешает проверить, насколько мощность печи соотносится с размерами помещения. На оборудовании заводского производства эти параметры обычно тоже указываются.
— Что нужно знать о вентиляции в бане?
— Вы, наверное, замечали, что в одной бане можно довольно долго париться — и вам будет комфортно. А в другую вошли — и тут же выйти хочется, как-то душно, тяжело. Есть правило: в парной должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Если не сделаем приточную, печь будет сжигать кислород из комнаты отдыха. Человек после бани будет чувствовать себя разбитым, может начать болеть голова, особенно зимой.
Чтобы этого не было, в парной под потолком делается вентиляционный канал, который будет отводить углекислый газ. Когда есть приточно-вытяжная вентиляция, то воздух в парной свободно циркулирует, можно спокойно париться без нарушения самочувствия.
— На каком фундаменте лучше строить баню?
— Вариантов несколько, но нужно помнить, что фундамент — это основа, и чем она надежнее, тем дольше будет служить сама баня. Часто сталкиваемся с тем, что заказчики хотят максимально сэкономить, нарушают технологию заливки фундамента, выбирают самое бюджетное сырье. Всегда лучше посоветоваться с профессионалами, а если нужно — спросить второе мнение, чтобы понять, где можно немного удешевить процесс без ущерба качеству, а где этого делать категорически нельзя.
Например, если баню ставят на растительный грунт, то снимать придется не менее 30 см почвы. В ленточном фундаменте обязательно нужно предусмотреть продухи — специальные отверстия для естественной вентиляции. Свайные или винтовые фундаменты требуют отделки цоколя, иначе конструкция будет промерзать. Ну, а при закладке ленточного или плитного фундамента нужно четко выверять стороны и диагонали. И не забывайте про геологию и расчет фундамента. А также подготовьте смету, в которой будет посчитано все, вплоть до каждого самореза.
— Есть ли рекомендации по выбору материалов для обшивки бани?
— В бюджетном сегменте самые популярные варианты для отделки парной — это липа, осина. Подороже — канадский или сибирский кедр, термообработанная древесина и прочее. Конечно, не нужно применять в парных хвойные породы: они начинают обильно выделять смолу. К тому же они сильно подвержены гниению.
— Какие нюансы нужно учитывать при создании планировки внутри помещения?
— В бане все помещения должны идти в строгой последовательности, чтобы не получилось так, что перед тем, как зайти в баню и раздеться, мы не заходили вначале в парную. А потом шли через душ в раздевалку.
В детстве я несколько раз обжигался в бане, а затем во взрослой жизни пришло понимание того, что печь, например, лучше ставить подальше от входа и проходных мест, чтобы даже случайно за нее не зацепиться и не обжечься. А лучше предусмотреть ограждение, чтобы даже детям было комфортно и безопасно.
Еще хочу сказать, что люди очень доверяют строителям, у которых напрочь отсутствует либо опыт, либо ответственность, либо то и другое вместе. По моему опыту, люди часто не делают проектно-сметную документацию и потом попадают на исправление дефектов, либо приходят к выводу, что проще сломать и все заново построить.