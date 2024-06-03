В России могут ввести режим ЧС из-за заморозков
МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Режим федерального ЧС из-за заморозков может быть введен до конца недели, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Режим федерального ЧС из-за заморозков может быть введен до конца недели, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями», — сказала она журналистам.
Ущерб для сельского хозяйства в РФ от майских заморозков в денежном эквиваленте, по словам главы Минсельхоза, пока не посчитан.
«В деньгах ущерб еще не посчитали», — сказала она.