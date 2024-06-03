Дождь с грозой и ветром в Москве. Фото
На столицу в понедельник, 3 июня, обрушился ливень, сопровождаемый грозой и ветром. Из-за непогоды ресторанам Москвы рекомендовали закрыть веранды.
На столицу в понедельник, 3 июня, обрушился ливень, сопровождаемый грозой и ветром. Из-за непогоды ресторанам Москвы рекомендовали закрыть веранды.
Ранее жителей столицы предупредили о том, что в период до 21:00 в отдельных районах города ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. Также прогнозировалось усиление ветра до 15 м/с.