В ФРГ заявили о необходимости принять новый закон о защите от наводнений

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды, природы, ядерной безопасности и прав потребителей Германии Штеффи Лемке заявила о необходимости принять новый закон для обеспечения лучшей защиты от наводнений после разгула стихии на юге и юго-западе ФРГ.
«Становится все более очевидным, что нам необходимо лучше защищаться от последствий климатического кризиса», — сказала Лемке, чьи слова приводит агентство DPA. «Для этого нам также нужен новый закон о защите от наводнений», — подчеркнула она, добавив, что по этому вопросу уже ведутся «активные дискуссии» с федеральными землями. Больше никаких подробностей министр не сообщила.
Ситуация с наводнениями на юге ФРГ остается напряженной — уровень воды в некоторых реках продолжает повышаться, нарушено железнодорожное сообщение между Мюнхеном и Штутгартом. Наводнения вызваны проливными дождями, которые прошли в южных федеральных землях в конце прошлой недели. Их принес циклон «Квирина». В отдельных районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 л осадков на 1 кв. м.
Сейчас приостановлено судоходство на Рейне в районе городов Карлсруэ, Мангейм, Вормс, Майнц и Бонн. В Баварии уже прорвало три небольших дамбы, эвакуированы более 3 тыс. человек. Перекрыто движение по автобану между городами Ингольштадт и Лангенбрук. Режим ЧС объявили власти города Регенсбург, порядка 200 человек эвакуированы.
В некоторых районах Верхней Баварии, как пишет газета Bild, во вторник будут отменены занятия в школах, детские сады закрыты. По оценке премьера Баварии Маркуса Зёдера, ситуация останется напряженной в регионе до 5 или 6 июня. Для устранения последствий наводнения в Баварии мобилизовано около 20 тыс. сотрудников экстренных служб. Один из районов в зоне бедствия — населенный пункт Райхертсхофен — посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В то же время ситуация в земле Баден-Вюртемберг постепенно улучшается. Метеорологическая служба ФРГ отменила предупреждения о суровых погодных условиях из-за продолжительных дождей для всего региона. Уровень воды в большинстве рек на юго-западе страны снова падает. Только на крупных реках, таких как Дунай и Рейн, он все еще повышается. В общей сложности от разгула стихии погибли 4 человека.