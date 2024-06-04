«Знак надежды»: почему садоводы перестали бороться с сорняками

Существует устоявшийся стереотип, согласно которому любые сорняки на участках надо удалять, так как они не несут за собой никакой пользы. Однако фермеры Великобритании наконец-то приняли эти растения, и теперь они продолжают расти на палисадниках и даже выставляются вместе с цветами в Чили. Об этом пишет The Guardian.
Природоохранная благотворительная организация Plantlife проводит ежегодную майскую кампанию «Не косить». Ее цель — призвать как можно больше садоводов оставить свои газоны не тронутыми косилками до конца месяца. Сообщается, что 46% из более чем двух тысяч опрошенных планируют косить не больше одного раза за май, а 20 местных советов пообещали оставить дикие участки без ухода.
Зои Клеймор, садовый дизайнер, сказала, что восстановление сорняков и их сохранение началось с ростом осведомленности населения о климатическом кризисе и проблемах биоразнообразия. По мере того, как садоводы сталкиваются с изменчивой погодой, дикорастущие растения могут быть полезны. «Поскольку садоводству требуются более устойчивые растения — а мы знаем, что старый набор “сорняков” устойчив по своей природе, — они становятся более привлекательными. Я думаю, есть толчок к признанию этих выносливых растений и той роли, которую они могут сыграть», — прокомментировала специалист.
Один из самых распространенных примеров сорняков — ландыш. Каждый экземпляр содержит более тысячи семян, устойчивых к заморозкам. Они также могут самоопыляться и давать три поколения в год.
Создавать луга с полевыми цветами гораздо сложнее, но места, отведенные под сорняки, могут принести пользу опылителям и прочим насекомым, обеспечивая среду обитания и укрытие для всех видов животных, а также улавливая углерод.
По мнению Клеймор, интересен и элемент случайности. Например, семена сорняков могут быть занесены на участок ветром или птицей.
Иногда люди говорят не использовать слово «сорняк», так как оно имеет негативный окрас. Однако многие садоводы хотят добиться того, чтобы этот термин имел нейтральное и даже положительное значение. Клеймор заключила, что эти растения — «настоящий сигнал надежды», так как жители Великобритании оказались сильно озабочены проблемами климата.
Оказалось, что помимо сорняков не стоит выкапывать и мертвые деревья. Исследование показало, что гниющие стволы являются домом для многих видов животных, а также они поглощают углерод, охлаждая атмосферу.