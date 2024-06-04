54% опрошенных россиян уверены, что лето — лучшее время года
А вот 46% респондентов этого мнения не разделяют.
А вот 46% респондентов этого мнения не разделяют.
Сегодня, 4 июня, отмечается самый солнечный праздник — День любителей лета. Впереди нас ждут три месяца хорошей погоды, каникулы и отпуска, пляжи и долгие прогулки, яркие закаты и теплые ночи. Однако, как оказалось, только половина россиян любят это время года. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.
Так, к любителям лета относятся 54% опрошенных. Участники исследования заметили, что солнце во многих регионах появляется не так часто, поэтому лето особенно ценно, его любят и всегда ждут с нетерпением.
«Обожаю лето! Учитывая, что страна наша северная, лето короткое, в основном, то мы его всегда ждем и очень любим!» — делится респондентка.
Однако вторая половина опрошенных отметила, что теплая погода, конечно, приятна, но ведь летом так же бывает изнурительная жара, духота, за городом мучают насекомые. Так что это время года им не по вкусу.
«Лето — самое отвратительное время года. Скорее бы закончилось», — делятся участники опроса.
17% сообщили, что больше всего любят осень, богатую красками природу и чистый воздух. А оставшиеся 8% признались в любви зиме — снежной и морозной.
«Очень люблю зиму, когда мороз небольшой. Лес, коньки, санки… Шикарно!» — улыбается участница опроса.
«Люблю и осень, и зиму. У нас на Севере весны почти нет, а летом либо очень холодно, либо очень жарко. Да еще и аллергия летом», — рассказывает другая.
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,9 тысячи человек.