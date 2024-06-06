13:19 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Над Хошимином заметили радужное облако. Видео

Причем не в первый раз.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 4 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Во время загрузки произошла ошибка.

Над городом Хошимин во Вьетнаме заметили невероятное переливающееся пятицветное облако. Видео с ним опубликовано на Reddit.

Облако выглядело настолько необычно, что некоторые интернет-пользователи засомневались, действительно ли все было на самом деле. Между тем подобное явление над Хошимином уже наблюдали ранее. Жителям удалось увидеть его в мае этого года, пишет VNEXSPRESS.

Отметим, радужные облака — редкость, но не выдумка. Такое оптическое явление правда существует, это подтверждают ученые. При нем очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно эти цвета пастельные, бледные, но при определенных условиях могут быть и очень яркими.

Ранее стало известно, что в июне можно будет увидеть такое необычное явление, как Клубничная луна.

Айгуль Сабитова

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»