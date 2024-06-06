Над Хошимином заметили радужное облако. Видео
Причем не в первый раз.
Причем не в первый раз.
Над городом Хошимин во Вьетнаме заметили невероятное переливающееся пятицветное облако. Видео с ним опубликовано на Reddit.
Облако выглядело настолько необычно, что некоторые интернет-пользователи засомневались, действительно ли все было на самом деле. Между тем подобное явление над Хошимином уже наблюдали ранее. Жителям удалось увидеть его в мае этого года, пишет VNEXSPRESS.
Отметим, радужные облака — редкость, но не выдумка. Такое оптическое явление правда существует, это подтверждают ученые. При нем очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно эти цвета пастельные, бледные, но при определенных условиях могут быть и очень яркими.
Ранее стало известно, что в июне можно будет увидеть такое необычное явление, как Клубничная луна.
Айгуль Сабитова