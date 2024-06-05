Ученые: для названия штормов может не хватить имен
Количество штормов в сезон ураганов может увеличиться настолько, что у нас закончатся имена для их названий.
Количество штормов в сезон ураганов может увеличиться настолько, что у нас закончатся имена для их названий.
В последние годы тропические циклоны приходят раньше обычного, а их скорость возрастает. Метеорологи в связи с этим заявили, что в этом году они могут столкнуться с нехваткой заранее выбранных названий для атлантических бурь. Об этом пишет Science Alert.
Согласно имеющимся данным, сезон ураганов, который обычно длится с июня по ноябрь с пиком в конце августа, с вероятностью 85% будет исключительно экстремальным. К концу года может быть названо от 17 до 25 сильнейших штормов.
Ежегодно Всемирная метеорологическая ассоциация использует один из шести списков, состоящий из 21 названия для тропических циклонов в Атлантике. Это касается тех штормов, скорость ветра которых превышает 63 километров в час.
Если скорость ветра достигает 119 километров в час, шторм классифицируется как ураган. В случае, когда показатель доходит до 178 километров в час, урагану присваивается 3−5 категория (шторм такой силы может снести крыши как частных небольших домов, так и больших зданий).
По словам специалистов, Эль-Ниньо, которое имеет тенденцию увеличивать вертикальный сдвиг ветра в Атлантике и подавлять развитие некоторых ураганов, заканчивается. «Несмотря на то, что мы переходим к условиям Ла-Нинья в Тихом океане, температура океана в Атлантике все еще реагирует на Эль-Ниньо и остается теплой. И это идеальное топливо для ураганов», — рассказал Бен Киртман, специалист по атмосфере из Университета Майами.
Пока что ученым трудно предсказать, какие из названных штормов перерастут в сильные ураганы. Поэтому сейчас специалисты усердно работают над модификацией метеорологических моделей, чтобы они могли лучше прогнозировать ураганы. Это, в первую очередь, крайне важно для безопасности людей.
Многие метеорологи утверждают, что может не хватить не только названий, но и существующей шкалы ураганов, которая делит их на пять категорий на основании скорости. В связи с этим специалисты предлагают ввести шестую категорию.
Анна Морозова