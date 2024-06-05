Жители Сибири стали чаще видеть полярные сияния из-за вспышек на Солнце

После серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. Восемь сильных вспышек, одна из которых — самого высокого класса Х, произошли на Солнце 29 мая. В настоящий момент активность Солнца продолжается.
«Раз в 11 лет увеличивается число пятен на Солнце, а они являются источником вспышек солнечного излучения в рентгеновском диапазоне и выбросов корональной массы. В обычном режиме от Солнца непрерывно течет водородно-гелиевая плазма — солнечный ветер. Однако солнечные пятна делают поток этого вещества неравномерным. Проще говоря, они генерируют порывы солнечного ветра, что приводит к возникновению на Земле геомагнитных бурь. Одно из наиболее ярких проявлений этих бурь — полярные сияния», — цитирует пресс-служба слова Васильева.
Он пояснил, что причина, по которой жители Сибири стали чаще видеть полярные сияния, многофакторная. Первый фактор заключается в возросшей солнечной активности: в первый год цикла пятен на Солнце мало, потом их количество нарастает и нынешний 25-й цикл (с начала наблюдений человеком) подходит к своему максимуму, потому и вспышек стало больше. При этом, ученый отмечает, что этот цикл в целом активнее предыдущего.
Второй фактор заключается в природе магнитного поля планеты: геомагнитный полюс Земли находится в постоянном движении и в последние 100 лет стремительно движется в сторону Сибири. Вся конфигурация магнитного поля могла измениться таким образом, подчеркивает Васильев, что авроральный овал — то место, где частицы высыпаются на Землю, вызывая полярные сияния, — начал перемещаться из Америки в сторону Евразии. Это означает, что сейчас появляются более благоприятные условия для наблюдения полярных сияний на территории России.
Васильев также отметил, что это явление временное.
«Уже известно, что северные сияния, которые мы наблюдаем в этот раз, достигнут максимума где-то в 2024—2026 году, потом пойдут на спад, а через 7−8 лет практически исчезнут», — добавил ученый.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.