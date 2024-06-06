Как избавиться от медведки на дачном участке? Профессиональные и народные способы борьбы с вредителем

Медведка (Gryllotalpidae) — насекомое, которое относится к отряду прямокрылых и большую часть своей жизни проводит под землей.
Выделяют около 50 видов таких насекомых, но в России встречаются только четыре из них:
обыкновенная медведка;степная медведка;одношипная медведка;дальневосточная медведка.
Обычно медведки обитают во влажной и теплой почве. Они встречаются в садах, на лугах, в поймах рек, по берегам озер и прудов, в заболоченных почвах. Насекомые устраивают гнезда в верхнем слое грунта — на глубине до 50 сантиметров под землей.
В пищу медведка употребляет насекомых и дождевых червей, а также части растений, нанося большой ущерб сельскохозяйственным культурам. В народе этих вредителей также прозвали капустянками из-за любви к капусте. При недостатке пищи они могут стать каннибалами и поедать своих сородичей.
Насекомое умеет плавать, летать, а во время брачного периода — стрекотать как сверчок. Передвигается медведка в основном в ночное время суток.
Это крупное коричневое насекомое, тело которого может достигать восьми сантиметров в длину. Оно покрыто короткими волосами. Еще одна отличительная черта насекомого — короткие усы.
В народе медведку называют земляным раком за ее похожие на клешни передние лапы, с помощью которых она роет почву. Прыгать это насекомое не может из-за небольших задних лап, что отличает его от кузнечиков и сверчков, которые считаются его родственниками.
В отличие от колорадского жука, который предпочитает картофель, медведки — всеядные насекомые. Эти вредители опасны для всех растений:
- овощей и бахчевых культур;
- зерновых;
- деревьев и кустарников;
- цветов.
Обычно плодовитое насекомое оставляет в кладке более 360 яиц. После вылупления вместе со взрослыми особями юные медведки грызут корни растений, стебли и всходы, а также посеянные семена.
Установить наличие медведки на участке можно по следующим признакам:
- на грядках появились небольшие ямки диаметром примерно в один сантиметр;
- под лежащими на участке плитами, камнями, кирпичами видны разветвленные ходы медведок;
- растения внезапно начали увядать, причем их легко вынуть из земли, так как корни обрезаны;
- в ночное время слышно громкое стрекотание.
Чтобы предотвратить появления вредителей на своем огороде, в саду или теплице нужно придерживаться нескольких правил:
- пропалывать землю весной и осенью;
- уничтожать сорные травы в летний период и остатки растений после сбора урожая;
- поливать землю в меру, не переувлажняя почву;
- при посеве растений землю можно обработать раствором йода из расчета 20 капель на 10 литров воды;
- установить барьеры, через которые медведка не сможет пробраться к растениям.
Ограждения обычно вкапывают вдоль забора на глубину от 50 сантиметров. высадить недалеко от грядок цветы: бархатцы, хризантемы или календулу. Их запах отпугивает вредителей. если времени на выращивание растений нет, в землю на глубину около 30 сантиметров можно вставить ветки ольхи или осины, а также разложить между грядками ветки ели, пихты или сосны. Запах этих растений также не нравится медведкам.
Полностью избавиться от медведки на участке очень сложно, однако можно сильно сократить ее численность. Для этого нужно придерживаться системного подхода: использовать как народные, так и профессиональные средства.
Медведка любит навоз, именно поэтому вредителей заманивают в привычную среду обитания, чтобы потом уничтожить. Для изготовления ловушки подойдет коровий или конский навоз, которые привлекают насекомых своим запахом. Куриный помет используют, наоборот, для отпугивания вредителя.
Выкопайте на участке несколько небольших ям глубиной около 50 сантиметров. Заполните ямы перемешанным с соломой навозом. При наступлении стойких морозов раскопайте ямы и разбросайте навоз по огороду.
Дело в том, что в разлагающемся навозе медведкам тепло даже в холодное время года. Но если насекомых и их личинки вытащить зимой на поверхность, они сразу погибнут от низких температур.
Этот способ лучше использовать в весеннее время года — в мае. Для изготовления ловушки понадобится пиво (можно использовать самое дешевое, желательно светлое), бутылки емкостью пол-литра или литр с широким горлышком и куски фанеры или другого плотного материала.
Небольшое количество пива налейте в каждую бутылку. Выройте ямки в местах, где замечали медведок или их ходы. Полейте дно каждой ямки водой и поместите в них бутылки с пивом под углом в 45 градусов так, чтобы горлышко не выступало над поверхностью ямы. Накройте яму с бутылкой фанерой или другим материалом, а сверху присыпьте землей.
Медведкам очень нравится запах пива, поэтому они заползут в бутылку, но выбраться из нее уже не смогут. Проверяйте ловушки хотя бы раз в неделю, чтобы налить в бутылки новое пиво и избавиться от попавшихся вредителей.
Чтобы сделать такую ловушку, потребуется мед, несколько стеклянных банок с широким горлышком, фанера и солома.
Возьмите несколько глубоких стеклянных банок и смажьте их медом изнутри. Закопайте банки в землю и накройте горлышко доской или другим материалом, оставив небольшой зазор, в который сможет пролезть медведка. Накройте фанеру соломой и закопайте землей.
Медведки приползут на запах меда и упадут в банку, но уже не смогут выбраться. Проверяйте ловушку раз в несколько дней, чтобы избавиться от пойманных насекомых.
Вам понадобятся куски старого линолеума, рубероида, фанеры, под которые медведка сможет забраться. Разложите их по участку, а для большей эффективности положите под них приманку.
В дневное время насекомое будет греться под таким «навесом» и есть оставленные лакомства. Лучше всего ловить их дважды в день: в 10−11 часов утра и вечером. Для этого нужно тихо подойти к грядкам, быстро поднять материал и уничтожить лежащих под ним медведок.
Избавиться от медведки в огороде можно с помощью мыльного раствора. При этом есть сразу два способа изготовления такой ловушки.
В большой емкости растворите 50 граммов крошеного хозяйственного мыла в 10 литрах воды. Добавьте туда три столовых ложки стирального порошка. Получившуюся смесь утром залейте в норы медведок с помощью лейки.
В емкости разведите две столовые ложки средства для мытья посуды. Вылейте раствор в местах обитания медведки с помощью лейки.
Такой способ поможет выманить медведок на поверхность: они выползут из своих нор через несколько часов, после чего их можно будет собрать и уничтожить.
Растолките яичную скорлупу так, чтобы от нее остались только мелкие осколки, и присыпьте ими ямки, в которые сажаете растения. Прорывая туннели вокруг саженцев, медведка найдет скорлупу и съест ее. При этом острые края повредят внутренние органы насекомого, в результате оно погибнет.
Помимо уничтожения медведок, яичная скорлупа хорошо действует в качестве удобрения для растений, питая их кальцием.
Вам понадобится только нашатырный спирт и вода. Смешайте их из расчета четыре столовые ложки спирта на 10 литров воды, а затем вылейте полученный раствор в норы вредителей. Медведки не любят резкий запах, поэтому через некоторое время выползут на поверхность, где их можно будет собрать и уничтожить.
Пользоваться данным методом желательно в первые 30 дней после посадки растений, чтобы не дать медведкам повредить корни молодых саженцев.
Россельхознадзор отмечает, что эффективность борьбы с насекомым зависит от того, как быстро получится ее обнаружить. При этом самым эффективным методом избавления от вредителя считается химический.
Однако важно ответственно подходить к выбору таких средств: использовать можно только препараты, которые есть в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, необходимо строго следовать инструкциям производителя и соблюдать указанную на упаковке дозировку.
«Превышение дозировки может нанести вред окружающей среде, а недостаточная доза может быть неэффективна», — уточнили в Россельхознадзоре.
Это химические средства в виде гранул, которые помогают избавиться не только от медведок, но и от других вредителей, при этом не нанося вреда дождевым червям и растениям. Засыпать препарат нужно в лунки между посевами на глубину 4−5 сантиметров.
Препараты, состоящие из спор инсектицидного грибка. Средства помогают избавиться от насекомых-вредителей, при этом абсолютно безопасны для растений. Применяются для рыхления почвы, жидкая смесь — для протравливания семян.
Средства закладывают в почву спустя две недели после завершения посадок. Препарат действует около двух недель, после чего обработку можно повторить.