Какая температура в теплице оптимальна для овощей?
Эксперт объяснил, что может жестоко убить пыльцу.
Эксперт объяснил, что может жестоко убить пыльцу.
Теплолюбивость у овощей вовсе не означает приверженность к чрезмерной жаре. Она вредит им, вгоняя в стресс, не хуже холода. Поэтому в теплице крайне важно соблюсти температурный баланс. Повышение градуса до критических значений допускать нельзя по многим причинам, но у каждого растения он свой. И какова же она — оптимальная, комфортная температура. Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Для различных культур температурный оптику различен. Посмотрим на примере наиболее популярных у российских дачников.
Томаты для своего правильного развития и хорошего плодоношения предпочитают днем не более 20−22 градусов, а ночью — до плюс 18. При это влажность воздуха для них лучше сохранять на уровне 60−70%.
Огурцы отлично себя чувствуют при температуре воздух в разлете от 25 до 28 градусов дне и не менее 18−21 грудка ночью, причем температура почвы не должна быть меньше 22 градусов. Важность воздуха нужна в 75−85%.
Перцам импонирует для нормально жизни +25+28С днем и +20+23С ночью, влажность должна быть в районе 66−75%.
Баклажаны уверенно себя чувствуют при +25+28С днем и +20С ночью, не более. Важность им потребно в 50−60%.
Вот такой температурный режим и надо поддерживать в теплицах. Самый легкий способ добиться его — своевременно проветривать теплицы, держать в них емкости с водой — они регулируют и температуру, и влажность. Если же будет жарче, то это может сказаться в первую очередь на плодоношении — например пыльца у томатов и огурцов при температуре +35С, тем более при +40С попросту погибает.
Кстати, соответствующий температурно-влажностный режим — повод не рассеять в теплице несколько культур, а отводить их строго под одну. Просто соблюсти его при монокультуре гораздо проще, чем когда в теплице соседствуют две и более с разными требованиями к теплу и влажности.