В Москве ожидаются кратковременный дождь и до плюс 27 градусов
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 25 до плюс 27 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 14 градусов.
Ветер северный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.