Периодическая нехватка влаги приводит к увяданию посадок в саду и огороде. На деревьях скручиваются и мельчают листья, опадают завязи с овощных и ягодных культур. Корнеплоды растрескиваются и приобретают горький привкус. А если постоянно вносить в землю много влаги, получится обратный эффект: гнилые корни растений, водянистые безвкусные овощи и фрукты, частые грибковые заболевания. Разберемся вместе с экспертом, как правильно поливать огород, чтобы не навредить, а принести пользу всем садовым культурам.
Общие правила полива огорода
Во время активного роста рассады весной и летом, а также в период формирования завязей и плодов важно поддерживать оптимальный водный баланс в почве. Особенно нужно это учитывать в регионах с засушливым климатом, где осадки выпадают редко, а летние дни и ночи изнуряют жарой. В это время садоводы и огородники начинают активно поливать свои приусадебные участки. Но важно делать это правильно, грамотный полив садовых культур — залог богатого урожая.
Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, советует придерживаться основных правил полива.
1. Полив под корень. Подходит для большинства культур. Если поливать посадки по листьям, увеличивается риск грибковых болезней и ожогов от ярких солнечных лучей, потому что каждая капля воды превращается в увеличительную линзу, усиливающую в несколько раз воздействие света.
2. Отсутствие луж на поверхности грунта. Лучше поливать грядки медленно, чтобы почва постепенно впитывала воду. Застой жидкости приводит к загниванию корневой системы. Чтобы этого не произошло, перед поливом необходимо рыхлить почву.
3. Полив вечером или рано утром. Ветер и яркое солнце в полдень быстро выветривают и высушивают влагу, следовательно корни растений получают меньше полезных микроэлементов из земли.
4. Качество почвы. При выборе метода полива необходимо учитывать особенности грунта на вашем участке. Суглинистые и глинистые земли считаются тяжелыми. В них дольше сохраняется влага, а переизбыток может привести к загниванию корней. Для такой земли рекомендуется редкий, но глубокий полив. На песчаных и рыхлых черноземных грунтах вода быстро впитывается, но также мгновенно испаряется. Поэтому для таких почв предпочтительны частые, но умеренные поливы.
5. Температура воды. Нельзя поливать молодые посадки и взрослые растения горячей или, наоборот, ледяной водой. Обычно жидкость наливают в черные емкости (кадушки, ведра, тазы) и прогревают на солнце до оптимальной температуры +15…+22 °C. Емкости другого цвета тоже можно использовать, но они будут нагреваться медленнее.
6. Рыхление почвы. Через час после полива землю разрыхляют, чтобы не образовывалась почвенная корка. Она часто мешает молодым всходам прорастать. На жаре земля растрескивается, оголяя корневую систему растений.
7. Мульчирование. Этот этап не только сохранит влагу в почве надолго, но и убережет корни растений от перегрева. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, сено, скошенную траву или сухие листья. Также полезна всем посадкам органическая мульча — перегной, компост, перепревший навоз и торф. Этот компонент равномерно распределяют вокруг основания растений или в бороздах между рядами овощей. Следует регулярно проверять уровень мульчи и подсыпать ее по мере необходимости, поддерживая слой 7—10 см.
8. Глубокое орошение. Укоренившиеся растения, деревья и ягодные кустарники нуждаются в обильном поливе, проникающем в глубь почвы. Молодую рассаду увлажняют поверхностно, но с учетом типа корневой системы. Например, растениям со стержневым корнем, проникающим глубоко в почву, потребуется в два раза больше воды, чем культурам с поверхностными корнями.
9. Отсутствие переливов. Избыточная жидкость гораздо опасней для садовых культур, чем недостаток влаги в почве. Корневая система испытывает дефицит кислорода, не может полноценно снабжать влагой и питательными веществами надземную часть, что в дальнейшем приводит к загниванию. Чрезмерный полив изменяет pH земли и вымывает питательные элементы.
10. Полив в жару. Лучше увлажнять грунт реже, но обильно. Легкое смачивание земли приводит к увяданию растений. Поэтому, даже если прошел кратковременный дождь, все садовые культуры лучше снова увлажнить и придерживаться выбранного графика полива.
В первые минуты полива землю слегка увлажняют и дают воде впитаться в почву. Через несколько минут продолжают увлажнять грядки, но уже более интенсивно. Воду подают вокруг стеблей растений, чтобы большая струя воды не размывала поверхностную часть корней.
Как часто нужно поливать огород
Грядки, где были высеяны семена (сухие или пророщенные), до появления первых всходов поливают ежедневно. В сильную жару их прикрывают соломой или опилками, чтобы сохранить влагу. Это важно, так как семена многих овощных культур имеют плотную оболочку, которая быстрее размягчается во влажной среде.
Выращенную в теплице или дома рассаду поливают в первые дни после пересадки каждый день. А через неделю при хорошей приживаемости — через день, а через две или три недели — по мере подсыхания земли, но в жару — не реже трех раз в неделю. Это общие правила, но каждая садовая культура имеет свои нормы потребления влаги.
|Культура
|Частота полива
|Томаты
|После пересадки рассады поливают два раза в неделю, во время плодоношения — два или три раза в неделю по 3 л на высокорослый куст и по 2 л на низкорослый
|Клубника
|Молодые саженцы в первые две недели поливают ежедневно для приживаемости по 0,5—0,7 л. Затем один раз в 2 дня по 0,7—1 л. До цветения клубника хорошо переносит дождевание, а потом поливать только под корень
|Перец
|После пересадки каждые 7—10 дней по 2 л на куст. При появлении завязей — один раз каждые 3—5 дней по 3—4 л
|Огурцы
|Весной до цветения поливать один раз в неделю по 1,5—2 л на куст, летом до цветения — два раза в неделю в таком же объеме. Летом во время цветения и плодоношения — один раз в 2 дня по 2,5 л
|Лук и чеснок
|Ранним утром после высадки весной — один раз в неделю, летом по мере роста луковицы — два раза в неделю
|Баклажан
|В начале роста рассады — два раза в неделю по 1 л на куст, летом в период плодоношения — каждые 3 дня по 2 л на среднерослый куст и по 2,5 л на высокорослый
|Редис
|Поливать два раза в неделю в теплую погоду весной. Летом — три раза в неделю по 10—15 л на 1 кв. м
|Свекла
|Летом поливать один раз в 3—4 дня по 20 л на 1 кв. м. В жару проводят дождевание
|Морковь
|Увлажняют дождеванием или вдоль рядов прохладной водой каждые 3—4 дня весной и каждые 2—3 дня летом. За две или три недели до сбора урожая полив прекращают. Средняя норма воды: 25—30 л на 1 кв. м
|Кабачки и патиссоны
|Кустовые сорта небольшого размера поливают два раза в неделю по 3—4 л, плетистые крупные сорта — два или три раза в неделю по 4—5 л
|Лук-севок
|После высадки весной — один раз в неделю в течение двух или трех недель по 20—25 л на 1 кв. м. По мере роста луковиц в летний период полив увеличивают до двух или трех раз в неделю (30—35 л на 1 кв. м). За две или три недели до сбора урожая орошение прекращают
|Картофель
|Поливать лучше вечером каждые 4 дня в зависимости от погоды. Во время цветения и до окончания роста кустов — каждые 3 дня по 2—3 л на куст
|Арбузы и дыни
|Поливать три раза в неделю в период активного роста плетей по 2—2,5 л на куст, в период завязей и формирования плодов. Летом — каждые 3—4 дня. За 14 дней до сбора урожая полив прекращают совсем
|Капуста (белокочанная, цветная, кольраби, пекинская, брокколи)
|Два раза в неделю в зависимости от погоды по 3—4 л на растение. За две недели до сбора урожая полив прекращают
|Листовая зелень (петрушка, укроп, кинза, лук, щавель, базилик и т. д.)
|Весной — один раз в неделю, летом — каждые 3—4 дня поливать поверхностно на глубину 7—10 см
|Шпинат и листовой салат
|Весной — два раза в неделю, летом в жару — каждые 2 дня. Землю промачивают на 7—8 см
Молодой овощной рассаде в период активного роста достаточно 0,5—0,7 л воды на каждый куст. Во время цветения объем воды увеличивают до 1 л и придерживаются такого плана до образования завязей. В период плодоношения овощам требуется еще больше воды — по 1,5 л на одно среднерослое растение, чтобы плоды хорошо наливались. Высокорослые сорта поливают из расчета 2—2,5 л на одно растение.
Лучшее время для полива огорода
Советуем выбирать оптимальные сроки, когда лучше всего поливать садовые культуры на приусадебном участке.
Утром предпочтительней орошать сад и огород в пасмурную погоду. Эту процедуру можно перенести и на день, чтобы до вечера почва успела просохнуть.
В летний период в полдень, когда стоит сильная жара, нежелательно увлажнять растения. Влага в это время слишком быстро испаряется.
В жаркую погоду предпочтительно поливать овощную рассаду на открытых грядках вечером, но до заката солнца. В течение вечера и ночи корни впитывают влагу в достаточном количестве для роста. Частые и обильные поливы провоцируют рост грибковых инфекций в почве.
Какой водой лучше поливать огород
Качество воды и ее температура напрямую влияют на урожайность. Известно, что полив некоторых растений чересчур холодной или хлорированной водой негативно влияет на их плоды. Они становятся горькими, деформируются и теряют вкусовые качества.
Многие овощные культуры, корнеплоды и молодая рассада испытывают температурный шок, если их поливают ледяной или прохладной водой. Корневая система из-за стресса перестает впитывать полезные элементы из почвы. Также вредна для растений слишком горячая вода. Такие температурные «качели» плохо влияют на почву и на полезную микрофлору. Поэтому поливать все садовые культуры лучше водой температурой +15…+25 °C. Необходимо поддерживать разницу температур воздуха и воды, если перепад больше в одну или другую сторону, то плоды трескаются и не достигают своего максимального размера.
Холодостойкие культуры — лук, чеснок, морковь и капуста. Эти овощи без проблем переносят полив из шланга холодной водой.
Для орошения сада и огорода рекомендуем выбирать мягкую воду без хлора и тяжелых солей металлов. Это дождевая, речная, озерная, прудовая или вода, которую несколько дней отстаивали в теплом месте. Подойдет жидкость из артезианской скважины или родника. Воду из реки или из-под крана отстаивают в течение нескольких дней, чтобы осадок осел и испарился хлор.
В зависимости от потребностей различных культур применяются различные методы орошения. Сегодня используются современные способы полива, которые значительно упрощают процесс и сокращают время работы.
Орошение осуществляется путем неглубокого распределения воды на участке земли. Существует несколько разновидностей поверхностного полива:
1. Затопление. Применяется на больших полях с рисом, кукурузой, для орошения лугов с лекарственными травами, для промывки почвы от солей. Проводится поливочными машинами.
2. Напуском по полосам. Таким способом поливают виноградники, посевы трав и зелени, сады с узкорядным расположением молодых саженцев деревьев или кустарников.
3. Полив по бороздам. Вода распространяется по участку и впитывается в почву. Так поливают многие овощные культуры не только на полях, но и на приусадебных участках.
Высокоэффективная система полива, которая используется на полях и на приусадебных участках. Такая подача жидкости позволяет экономить силы и время, потому что садовые посадки снабжаются водой в автоматическом режиме.
Установка для капельного полива включает емкость (бочку, бак) с водой, а также капельные ленты, трубки или шланги, которые закрепляют вдоль грядок. Иногда система оснащается специальным таймером, который регулирует время и частоту подачи жидкости. Вода под действием давления в емкости просачивается через отверстия и равномерно орошает корни каждого растения.
Капельный полив подходит не всем садовым посадкам в огороде. Активно растут только овощные культуры небольшого размера (перец, баклажаны, томаты), а также клубника. Корнеплоды и картофель, а также крупные кустарники лучше увлажнять из лейки или шланга, чтобы полностью пропитать корни.
3. С помощью автоматических систем полива
Позволяет равномерно распределять воду на большие площади и экономить время. Для этого используют дождевальные или струйные системы. С помощью специальных распылителей создается мелкодисперсное или крупнодисперсное облако из водяных капель. При необходимости с помощью таймера задается время полива, сроки его начала и окончания работы. Система регулирует напор жидкости, а датчик «дождя» отменяет подачу воды по времени. Полуавтоматические автополивы включают и выключают вручную, а полностью автоматические системы даже не требуют присутствия человека (все параметры запрограммированы).
С помощью системы поливают газонную траву, посадки зелени и некоторые корнеплоды, например морковь, редис и свеклу на ранних этапах вегетации. При этом увлажняется не только верхний слой почвы, но и повышается влажность воздуха. Дождевание или аэрозольное распыление воды используют в жаркую погоду (только утром или вечером), чтобы не обжечь листья. Этот метод полива не подходит для огурцов, помидоров и баклажанов.
Многолетние садовые культуры, деревья и ягодные кустарники полезно напитывать весной талой водой. Чтобы она быстро не испарялась под воздействием весеннего солнца, применяют особую тактику — снегозадержание.
В начале марта огородники специально утаптывают сугробы по периметру участка, чтобы тающий снег не растекался по сторонам. Дополнительно присыпают хвойным опадом или еловым лапником. Под такой защитой талая вода медленно и равномерно пропитывает землю. Задерживать снег на участке помогают и многолетние травяные растения (высаживают по границам). Это своеобразный барьер для жидкости.
Если на участке после зимы скапливается значительное количество снега, его лопатами сгребают в большие емкости и в дальнейшем используют для полива рассады.
Советы эксперта по поливу огорода
Жаннета Вологирова выбирает для своих растений в огороде разные способы полива и дает рекомендации новичкам в садоводстве.
1. Полив рассады после дождя. «Кратковременный дождь не заменит полноценный полив. Я проверяю землю, просто втыкая в нее палку. Если влага осталась глубже 3—4 см, то дождевая вода хорошо промочила почву, и поливать ее не стоит. В случае когда после дождя земля остается сухой на глубине даже при влажной поверхности, для крупных посадок требуется дополнительное увлажнение», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
2. Полив растений в теплице. «Из-за повышенной температуры в помещении по сравнению с внешней средой растениям необходим более обильный полив. Обычно на 0,5 л как минимум. Но нельзя переливать рассаду, чтобы на стенках теплицы не образовывался конденсат. Он приводит к активному размножению грибковой микрофлоры. Я обычно после каждого полива провожу кратковременное проветривание. Открываю дверцу, чтобы скорректировать влажность. Грядки в небольших теплицах лучше поливать из лейки, а в просторных устанавливают капельный (ленточный) полив», — рекомендует эксперт.
3. Реакция растений на нехватку влаги. «Луковичные стрелки покрываются сизовато-белым налетом. Ботва свеклы, моркови и других корнеплодов мельчает и приобретает желтый оттенок. Листья огурцов темнеют, плоды скручиваются и начинают горчить. Листья томатов становятся темно-зелеными, а капустные листья — бело-сизоватыми с подкрученными краями. Все это явные признаки нехватки влаги и сигнал к тому, что нужно не только здесь и сейчас полить растения, а установить правильный график увлажнения почвы», — рассказывает эксперт Жаннета Вологирова.
Чек-лист для садовода: как правильно поливать огород
Перед тем как выбрать способ и частоту орошения садовой культуры, нужно знать особенности ее культивирования. Важно учитывать размеры корневой системы и требования к влажности почвы. Нужно ориентироваться на период, когда планируется сбор урожая в огороде.
|Группа растений
|Советы по поливу
|Чеснок, лук репчатый
|В разгар сезона увлажняют по мере подсыхания почвы два или три раза в неделю. Подходит полив в междурядьях. За две недели до сбора урожая увлажнение земли прекращают
|Свекла
|Корнеплод интенсивно впитывает влагу, любит орошение по листьям. Летом свекле требуется полив каждые 3—4 дня. По мере роста овоща частоту поступления воды постепенно уменьшают
|Бахчевые культуры (дыни, патиссоны, кабачки, арбузы, тыквы)
|Овощные культуры активно потребляют воду, но им не требуются частые поливы. В жаркую погоду достаточно обильно увлажнять посадки два раза в неделю
|Морковь
|Корнеплоду подходит полив прохладной водой. В жаркую погоду морковь орошают два или три раза в неделю. Поступление воды постепенно прекращают по мере роста корнеплодов
|Листовая зелень
|Нуждается в частом, но неглубоком поливе в течение всего срока вегетации
|Томаты
|На рассаду помидоров уходит немного воды, саженцы нельзя часто заливать. Взрослые плодоносящие кусты поливают два или три раза в неделю
|Огурцы
|Нуждаются в частом поливе через 2—3 дня во время активного плодоношения. Овощная культура предпочитает теплую отстоянную воду
|Все сорта капусты
|Молодую рассаду поливают весной через 2—3 дня. Взрослые посадки каждые 3—4 дня. Полив по мере роста кочанов постепенно прекращают и сводят к нулю за две недели до сбора урожая
|Баклажаны и перец
|В жару поливают посадки под корень ежедневно, иногда с органическими подкормками. В обычном режиме — два или три раза в неделю
|Сельдерей, редис, шпинат
|Нуждаются в частых, но дробных поливах на глубину не более 10 см. Эти культуры плохо переносят засуху. Лучше всего подходит мелкодисперсный капельный полив
|Ягодные кустарники
|Летом — два раза в неделю по 8—10 л под каждый куст среднего размера
|Плодовые деревья
|В летние месяцы молодым саженцам деревьев требуется регулярный полив два раза в неделю. Для каждого саженца используйте от одного до двух ведер воды. Взрослым деревьям требуется обильный, но нечастый полив. Один раз в неделю им достаточно от четырех до шести ведер воды. Перед наступлением зимы рекомендуется провести последний глубокий полив, чтобы насытить почву влагой
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей