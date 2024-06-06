14:39 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Мэриленд значительно пострадал от сильнейших торнадо

Целый штат в США атаковали страшные торнадо. На видео показано, как они вырывают деревья с корнями.

Источник: Reuters

5 июня на штат Мэриленд в США обрушились многочисленные торнадо, признанные одними из сильнейших за последние годы. Из-за бушующей стихии, повлекший многочисленные разрушения, были госпитализированы пять человек, один из них с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Основной «удар» пришелся по районам вблизи Дарнестауна, Пулсвилла, Гейтерсберга, Олни, Колумбии и Балтимора. Национальная метеорологическая служба заявила, что специалистам потребуется время, как минимум, до полудня четверга, чтобы оценить ущерб, определить количество обрушившихся торнадо и присвоить рейтинги. В настоящее время во многих районах нет электричества из-за обрушения воздушных линий электропередач.

Последний раз торнадо такой силы обрушивался на Мэриленд в июне 1996 года.

Все произошло очень быстро, я думаю, в такие моменты ты на самом деле не понимаешь, что происходит, пока все не закончится. Ветер был очень сильный, а дождь лил как из ведра.

Мариэла Кабанильяс
жительница Гейтерсберга

Ранее на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон, повлекшее выброс 5-километрового облака пепла.

Кристина Корчанова

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