Мэриленд значительно пострадал от сильнейших торнадо
Целый штат в США атаковали страшные торнадо. На видео показано, как они вырывают деревья с корнями.
Целый штат в США атаковали страшные торнадо. На видео показано, как они вырывают деревья с корнями.
5 июня на штат Мэриленд в США обрушились многочисленные торнадо, признанные одними из сильнейших за последние годы. Из-за бушующей стихии, повлекший многочисленные разрушения, были госпитализированы пять человек, один из них с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
Основной «удар» пришелся по районам вблизи Дарнестауна, Пулсвилла, Гейтерсберга, Олни, Колумбии и Балтимора. Национальная метеорологическая служба заявила, что специалистам потребуется время, как минимум, до полудня четверга, чтобы оценить ущерб, определить количество обрушившихся торнадо и присвоить рейтинги. В настоящее время во многих районах нет электричества из-за обрушения воздушных линий электропередач.
Последний раз торнадо такой силы обрушивался на Мэриленд в июне 1996 года.
Все произошло очень быстро, я думаю, в такие моменты ты на самом деле не понимаешь, что происходит, пока все не закончится. Ветер был очень сильный, а дождь лил как из ведра.
Ранее на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон, повлекшее выброс 5-километрового облака пепла.
Кристина Корчанова