Вильфанд рассказал о погоде летом
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В общем температурный фон прогнозируется (летом — ред.) около и выше нормы. Нехолодное лето прогнозируется по всей территории страны. Заметное превышение нормы прогнозируется в северной половине, европейской территории страны, в северной половине Уральского федерального округа, Красноярского края, Якутии», — сказал он на пресс-конференции в медиацентре «Россия сегодня».