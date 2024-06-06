13:51 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд рассказал о погоде летом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Лето в России будет теплым, в северной и европейской части страны ожидается температура выше нормы, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о погоде летом | Источник: © РИА Новости

«В общем температурный фон прогнозируется (летом — ред.) около и выше нормы. Нехолодное лето прогнозируется по всей территории страны. Заметное превышение нормы прогнозируется в северной половине, европейской территории страны, в северной половине Уральского федерального округа, Красноярского края, Якутии», — сказал он на пресс-конференции в медиацентре «Россия сегодня».

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