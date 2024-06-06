Климатологи спрогнозировали засухи на большей части суши Земли

Из-за изменений климата многие природные явления становятся более интенсивными. Так, в последние десятилетия волны жары становятся экстремальнее, вызывая засухи. Ученые из США применили сюжетный подход для определения наиболее вероятного их образования в будущем. Работа опубликована в журнале Advancing Earth and Space Science.
Специалисты оценили три особенности изменений климата от засухи, которые оказывают влияние на водные ресурсы: увеличение частоты многолетних засух, усиление тяжести засух и сезонные сдвиги во времени засухи в сочетании с изменениями в поверхностном стоке дождевой воды.
В результате исследователи выявили пять сценариев возникновения засух в разных регионах Земли, которые зависят от количества выбросов парниковых газов в атмосферу.
Если будет наблюдаться высокое количество выбросов парниковых газов, поверхностный сток воды сократится на 62%, а многолетние засухи станут происходить намного чаще.
Если парниковых газов в атмосфере будет чуть меньше, чем в первом случае, частота засух, возможно, не изменится, но их интенсивность вырастет. В такие периоды всему живому на Земле станет намного сложнее.
Если климатические условия и деятельность человека не изменят количество стоков воды, все равно трансформируются сезонные сдвиги недостатка влаги. Этот вариант наиболее вероятен для северных широт.
В четвертом варианте развития событий также нет изменений в стоке воды, однако, возможно, засухи все равно станут более частыми, но они будут происходить реже, чем в первом случае.
Если человечество значительно сократит выбросы углекислого газа в атмосферу, сток дождевой воды на сушу будет больше, чем сейчас. Однако время наступления сезонных засух все же изменится.
Результаты исследования позволят предвидеть изменения климата на Земле и, следовательно, подготовиться к ним или попытаться их предотвратить. Это можно сделать, например, снизив количество вредных выбросов в атмосферу, почву и воду.
Ранее США столкнулись с самой сильной засухой за последние 1200 лет.