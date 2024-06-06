16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам дали советы по защите участка от диких животных

Для того, чтобы защитить участок, расположенный неподалеку от леса, от диких животных, необходимо обставить территорию отпугивателями. Этот и другие советы дачникам дал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Источник: Светлана Дорохова

По словам парламентария, важно убирать остатки еды либо любые привлекающие зверей ароматы. Помимо этого, Чаплин настоятельно порекомендовал не подкармливать диких животных — в противном случае они могут привести всю стаю.

«Безопасность вашего участка в ваших же руках — проверьте состояние заборов, чтобы не было дыр, установите ловушки по периметру и звуковые отпугиватели», — заключил депутат. Он добавил, что при обнаружении на даче следов диких зверей стоит избегать прямого контакта с ними, а не прогонять их или снимать на телефон — гораздо лучше сообщить о незваном госте в местные органы власти или правоохранителям.

Ранее дачникам назвали способы, помогающие прогнать мышей с участка.

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