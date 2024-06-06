Как вырастить табак на даче?
Редкий случай, когда удобрения не понадобятся.
Редкий случай, когда удобрения не понадобятся.
Разумеется, курение — вредно. Однако, закон не запрещает выращивать табак, и многие дачники подумывают об обеспечении себя не только овощами-фруктами, но и собственным табачком. И далеко не всегда для употребления «по основной специальности»: табак может служить хорошим средством защиты сада и огорода от болезней и вредителей, например. Только вот условия у нас для этого растения — не очень. Есть ли все-таки возможность? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Возможность есть, причем не только в южных регионах, где климат для табака более подходящий, но и в средней полосе России. Да, скорее всего он не будет столь ароматен, как это бывает в теплых странах, но вполне себе приличный.
Семена у табака мелкие, поэтому глубоко их заделывать не надо. Возьмите обычный рассадный грунт и спичкой наметьте бороздки, куда и положите семена, затем просто присыпьте их тем же грунтом. Уход — ровно такой же, как и з рассадой томатов. Только подкармливать не надо. Забегая вперед, скажу, что табак высаживают на хорошо взрыхленную и питательную (за счет компоста и перегноя) почву и никаких удобрений потом не вносят. Все-таки вы выращиваете его ради листьев, а удобрения могут плохо повлиять на аромат конечного продукта. Только в период адаптации рассады после пересадки можно внести на табачную грядку немного азотного удобрения (лучше — мочевины).
Когда появятся всходы — удалите лишние при запущенности. После высадки рассады на постоянное место жительства остается только пропалывать от сорняков и поливать. Расстояние между растениями делайте не менее 60 с — у табака крупные листья и не надо чтобы соседи мешали друг другу.
Когда табак зацветет — цветы и цветоносы удалите: напомню — нужны от табака только листья, а цветы мешают им полноценно наливаться.
Как понять, что табачные листья созрели? Главные признаки: они светлеют, начинают заворачиваться книзу, на них появляются характерные бугры, а еще, если к ним прикоснуться, то листья будут слегка липкими.