Что делать с усами клубники летом?
Эксперт показал зависимость размера ягод от длины побега.
Эксперт показал зависимость размера ягод от длины побега.
В июне — в крайнем случае в июле — вопросом, что делать дальше с клубничными усами, заняты большинство начиняющих дачников. У опытных — свое мнение на этот счет, причем, как водится, мнения эти могут быть абсолютно противоположными. И кого слушать в такой ситуации? Давайте попробуем разобраться.
— У вас, на самом деле, есть два варианта. Первый — обрезать усы. Второй — использовать для размножения используемых сортов.
Что выбрать — полностью зависит от ваших целей и желаний. Если вы хотите получать урожай крупных и сочных ягод, то усы надо обрезать. Причем — дважды за сезон. Первый — весной, второй — после уборки урожая ягод.
Имейте в виду следующие важные обстоятельства. Обрезать усы надо под корень, без поблажек. И не делать это голыми руками, как многие это пытаются. Ни в коем случае! Только острым секатором, иначе в итоге попросту вырвите растение с корнем или повредите основание стеблей, что тоже плохо.
Если же вы желаете размножить усами понравившийся вам сорт, то ваши действия должны быть следующими.
Отберите самые длинные, здоровые и крепкие усы с несколькими розетками. После отбора их надо укоренить. Проще говоря, подсыпать почвы с имеющейся грядки под них и сверху. Розетки старайтесь распределить на одинаковом расстоянии друг от друга. Оставляйте в итоге их штук пять или шесть. Остальной побег — ус — после укоренения можно обрезать.
Первой начнет давать ягоды та розетка, которая ближе всего к маточному кусту, остальные начнут приносить урожай попозже.
Все манипуляции с такого рода размножением лучше закончить в июле. Если опоздать, то приживаемость с каждым днем будет ухудшаться. И не стремитесь использовать вот прямо все имеющиеся усы — от большей части все равно придется избавляться.