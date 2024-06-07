10:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Что делать с усами клубники летом?

Эксперт показал зависимость размера ягод от длины побега.

Источник: Freepik

В июне — в крайнем случае в июле — вопросом, что делать дальше с клубничными усами, заняты большинство начиняющих дачников. У опытных — свое мнение на этот счет, причем, как водится, мнения эти могут быть абсолютно противоположными. И кого слушать в такой ситуации? Давайте попробуем разобраться.

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— У вас, на самом деле, есть два варианта. Первый — обрезать усы. Второй — использовать для размножения используемых сортов.

Что выбрать — полностью зависит от ваших целей и желаний. Если вы хотите получать урожай крупных и сочных ягод, то усы надо обрезать. Причем — дважды за сезон. Первый — весной, второй — после уборки урожая ягод.

Имейте в виду следующие важные обстоятельства. Обрезать усы надо под корень, без поблажек. И не делать это голыми руками, как многие это пытаются. Ни в коем случае! Только острым секатором, иначе в итоге попросту вырвите растение с корнем или повредите основание стеблей, что тоже плохо.

Если же вы желаете размножить усами понравившийся вам сорт, то ваши действия должны быть следующими.

Отберите самые длинные, здоровые и крепкие усы с несколькими розетками. После отбора их надо укоренить. Проще говоря, подсыпать почвы с имеющейся грядки под них и сверху. Розетки старайтесь распределить на одинаковом расстоянии друг от друга. Оставляйте в итоге их штук пять или шесть. Остальной побег — ус — после укоренения можно обрезать.

Первой начнет давать ягоды та розетка, которая ближе всего к маточному кусту, остальные начнут приносить урожай попозже.

Все манипуляции с такого рода размножением лучше закончить в июле. Если опоздать, то приживаемость с каждым днем будет ухудшаться. И не стремитесь использовать вот прямо все имеющиеся усы — от большей части все равно придется избавляться.

 Летнее отключение горячей воды могут запретить
Эксперт опровергла существование беспроцентных рассрочек
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»