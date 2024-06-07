04:10 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали грозу и до +26 градусов в Москве 7 июня

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и до +26 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 7 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: Reuters

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +24 до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +9 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 744−745 мм ртутного столба.

Накануне, 6 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что суточный рекорд по осадкам обновился в Москве. Специалист отметил, что на базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ выпало 59 мм осадков, из них 53 мм — поздним вечером в среду, 5 июня, и 6 мм в течение дня четверга. Леус уточнил, что этот показатель на 0,8 мм больше, чем выпало 6 июня 1991 года.

Тогда же в комплексе городского хозяйства столицы заявили, что более 40% месячной нормы осадков за июнь выпало в отдельных районах Москвы в четверг всего за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО.

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