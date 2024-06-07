На Камчатке жителей предупредили о выходе медведей в населенные пункты

«В ночь с 6 на 7 июня в районе села Коряки отстрелен медведь, терроризирующий данный поселок. Ввиду начала брачного сезона у бурых медведей, просим граждан при посещении лесов быть более бдительными. При встрече со следами жизнедеятельности зверей необходимо покинуть лесной массив. Если вам встретился медведь на окраине населенного пункта или в черте города, просим сообщить об данном факте по номеру 112», — говорится в сообщении.
Чтобы предотвратить встречу с медведем, при передвижении по лесу необходимо держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Необходимо избегать длительного продвижения через густые заросли в местах возможной концентрации медведей. Также следует избегать движения по берегам рек в сумерки и на рассвете, а также ночью.