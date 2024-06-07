Планета пытается что-то сказать: температура приближается к пороговым значениям

В течение последних 12 месяцев температура во всем мире глобально повысилась, также май в 2024 стал самым теплым за всю историю, сообщила служба ЕС по контролю изменений климата Copernicus.
Согласно актуальным данным, в мае 2024 года средняя температура по миру была на 1,52 градуса по Цельсию выше среднего показателя предыдущих лет. Этот факт подтверждает, что 11 месяцев подряд средняя глобальная температура была как минимум на 1,5 градуса по Цельсию выше среднего показателя. Эта тревожная тенденция может означать, что мир приближается к пороговым значениям, установленным в Парижском соглашении об изменении климата.
Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
Последствия этого феномена уже ощущаются по всему миру: США ожидает еще одно аномально жаркое лето, сопровождающееся лесными пожарами в Калифорнии и «взрывоопасным» сезоном ураганов в Атлантике. Кроме того, за последний месяц в результате смертоносных наводнений, также являющихся свидетельством изменения глобального климата, погибли сотни людей в Афганистане, Бразилии и Индонезии. Также в течение последних дней десятки людей погибли в Индии от сильной жары. Эксперты предупреждают, что это может быть только началом кризиса.
Несмотря на повышение температуры во всем мире, возможно, еще есть время для изменений — при условии, что будет проведена значительная работа по минимизации выбросов парниковых газов.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к более масштабным действиям в отношении климата, отметив, что существует большая вероятность того, что в ближайшие годы температура будет иметь тенденцию на исключительно на повышение.
Тем временем климатологи спрогнозировали засухи на большей части суши Земли.