34 миллиона лет назад Западная Антарктида была дельтой реки
Ученые обнаружили в западной части Антарктиды участки песчаника, датируемые средним и поздним эоценом.
Ученые обнаружили в западной части Антарктиды участки песчаника, датируемые средним и поздним эоценом.
Антарктида делится на две части — Восточную (занимает большую часть) и Западную (поменьше). Вторая включает в себя Антарктический полуостров — крупнейший полуостров континентальной Антарктиды, обширный массив суши. Он отделен от Восточной части материка Трансантарктическими горами.
Несмотря на то, что Антарктида полностью покрыта льдом, на западной части наблюдается меньше снежного покрова, чем на восточной.
Территория современной Антарктиды, когда она была в составе других континентов, то покрывалась льдом, то зарастала травой.
Палеоэкологические и палеотектонические реконструкции Антарктиды до того, как она полностью покрылась льдом, важная для понимания того, когда в следующий раз произойдут похолодания континента. Однако исследований на эту тему мало, так как территория покрыта многокилометровым слоем льда.
Команда ученых из разных стран решили больше узнать о прошлом Западной Антарктиде. Их исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Специалисты изучили образцы кернов (проб веществ, извлекаемых в результате бурения), взятых из скважины в районе шельфа моря Амундсена, недалеко от того места, где ледяной покров переходит в море. Ученые обнаружили участки песчаника, который существовал примерно 34−44 миллиона лет назад.
Проанализировав образцы, ученые выяснили, что десятки миллионов лет назад в Западной Антарктиде находилась древняя речная дельта. Также исследователи выдвинули теорию о том, что там мог быть эстуарий — система водоемов и водотоков в пределах устья, которая сообщается с водоемами.
Образцы показали, что осадочные породы в море перенесла река с гор. Возможно, она была такой же большой, как современная Рио-Гранде в США.
Ранее ученые раскрыли тайну происхождения полыньи размером с Чехию в Антарктиде.
Анна Морозова